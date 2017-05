FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ED4 XETR CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04

NNGF XETR GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC

DTE XETR DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA