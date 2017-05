Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WÄHRUNGSUNION - Die Währungsunion hat unübersehbare Konstruktionsfehler. In Brüssel, Berlin und Paris wird an Plänen für eine neue Architektur des Euroraums gebastelt. An diesem Mittwoch stellt die EU-Kommission dazu ein "Reflexionspapier" vor. Ähnlich wie ihr im März vorgelegtes Weißbuch zur Zukunft der EU wird es keine konkreten Vorschläge enthalten, sondern Optionen zu verschiedenen Themen nennen. Konkreter will Kommissionschef Jean-Claude Juncker erst im Herbst werden. Dass die EU-Behörde die Währungsunion finanziell und institutionell ausbauen will, ist aber klar. Und dass sie das bestehende Regelwerk - vor allem den Stabilitätspakt - selbst kaum respektiert, ficht sie nicht an. (FAZ S. 15/Börsen-Zeitung S. 7)

VERKAUFSOFFEN - Der Handelsverband Baden-Württemberg verstärkt bei den verkaufsoffenen Sonntagen den Druck auf die Politik. "In Baden-Württemberg sind drei verkaufsoffene Sonntage erlaubt. Das würde uns ausreichen, wenn wir sie ohne Wenn und Aber durchführen dürfen", sagte Geschäftsführerin Sabine Hagmann. "Und wir bräuchten zumindest einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent. Wenn die Innenstädte lebendiger werden sollen, dann braucht der Handel mehr Gestaltungsspielraum, auch um gegen den wachsenden Online-Handel zu bestehen", so Hagmann. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

LADENDIEBE - Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat in Schreiben an die Regierungsfraktionen in Berlin und den Bundestag scharfe Kritik geübt an einer vorgesehenen Gesetzesänderung und Forderungen aufgestellt für einen härteren Umgang mit Ladendieben. Man begrüße zwar das Bestreben, das Eigentum und die Persönlichkeitsrechte der Bürger durch repressive Maßnahmen besser als bisher zu schützen und konsequent strafrechtliche Sanktionen sicherzustellen, heißt es in den Briefen, welche dieser Zeitung vorliegen. "Wir bedauern allerdings, dass dabei der Fokus ausschließlich auf die Einbruchdiebstähle in private Wohnräume gerichtet wird und andere schwerwiegende Diebstahldelikte außer Betracht bleiben." (FAZ S. 18)

EUROPA - Nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump hat EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani die Europäer zu größerer Eigenständigkeit aufgerufen. "Wir können nicht weiterhin auf die Hilfe von Uncle Sam zählen, gleichzeitig darf es aber nicht zu einem Bruch kommen", sagte Tajani. Europa müsse mit eigener Strahlkraft glänzen. (Funke Mediengruppe)

IT-SICHERHEITSGESETZ - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will als Konsequenz des weltweiten Angriffs durch den Kryptotrojaner "WannaCry" das IT-Sicherheitsgesetz verschärfen. Der Angriff habe gezeigt, "dass die Sicherheitslage dramatisch ist", heißt es in der Kabinettsvorlage des Ministers, die dem Handelsblatt vorliegt. "Die nächsten Schritte hin zu einem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sind in der nächsten Legislaturperiode konkret umzusetzen." (Handelsblatt S. 9)

BAUBRANCHE - Die Mieten steigen, und auch Wohneigentum ist für viele Haushalte kaum noch erschwinglich. Falsch wäre es jedoch, darauf mit strengeren Regeln wie einer Verschärfung der Mietpreisbremse zu antworten, findet Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbands Deutschland (IVD) und gleichzeitig Immobilienmakler und Hausverwalter in Berlin. In erster Linie müssten viel mehr neue Wohnungen gebaut werden, sagt er in einem Interview. (Welt S. 17)

GESUNDHEITSWESEN - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) beklagt die schleppende Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Gesundheitsbranche zähle "zu den am wenigsten digitalisierten Branchen", sagte sie der FAZ. Hier müsse man schneller vorankommen und Hemmnisse abbauen. Krankenhäuser sollten eine Vorreiterrolle beim Einsatz von neuen Technologien spielen, sagte Zypries. Deshalb plädiere sie dafür, "die Digitalisierung in Universitätskliniken mit 500 Millionen Euro zu fördern". So werde eine Standardisierung befördert, die auch auf die niedergelassenen Ärzte ausstrahlen könne. Sie ließ offen, woher das Geld stammen und ab wann es fließen soll. (FAZ S. 15)

NATO - 2018 sollte das Spitzentreffen der Nato in der Türkei stattfinden. Doch die Bundesregierung und einige Partner wollen, dass das Bündnis in Brüssel tagt. Es ist die nächste Eskalation im Konflikt mit Ankara. (Welt S. 1)

EXISTENZGRÜNDER - Die Grünen wollen ein zinsloses, staatliches Gründerdarlehen von bis zu 25.000 Euro für alle Existenzgründer in Deutschland einführen. "Jeder, der sich in Deutschland selbstständig macht, bekommt einmalig ein zinsloses Darlehen von maximal 25.000 Euro", heißt es in einem Konzeptpapier von sechs führenden Grünen-Wirtschaftspolitikern, darunter Bundestags-Fraktionsvize Kerstin Andreae und der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. (Rheinische Post)

BREXIT - Großbritanniens Premierministerin Theresa May steuert auf einen harten Brexit zu. Darüber sind sich der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer und der frühere EU-Handelskommissar Peter Mandelson einig. "May braucht (bei den Wahlen) eine große Mehrheit, um einen harten Brexit mit der EU durchzusetzen", sagte Mandelson in einem gemeinsamen Gespräch mit Fischer und dem Handelsblatt. Fischer warnte davor, bei den Brexit-Verhandlungen zu viel von einer deutschen Vermittlerrolle zu erwarten. (Handelsblatt S. 10)

