Am Ende der Nachfrist hielten die Chinesen 94,68% der Aktien, wie Syngenta am Mittwoch mitteilte. Der zweite Vollzug des Angebots für die in der Nachfrist angedienten Papiere soll laut den Angaben voraussichtlich am 7. Juni stattfinden. ChemChina bekräftigt ferner seine Absicht, die im Publikum verbliebenen Syngenta-Aktien ...

