Medienmitteilung

VAT Group AG (VAT) wurde darüber informiert, dass die von Partners Group und Capvis verwalteten und/oder beratenen Fonds, die bisher circa 37% des Aktienkapitals der VAT hielten, gestern nach Börsenschluss und über Nacht im Rahmen eines beschleunigten Orderbuch-Verfahrens (accelerated bookbuilding) 2.75 Millionen Aktien der VAT (entsprechend circa 9.2% des Aktienkapitals) zu einem Platzierungspreis von CHF 120 je Aktie bei institutionellen Investoren platziert haben. Entsprechend wird nach Vollzug dieser Platzierung der von den von Partners Group und Capvis verwalteten und/oder beratenen Fonds gehaltene Anteil am Aktienkapital der VAT circa 27.8% betragen; gleichzeitig wird sich der Streubesitz (free float) an VAT Aktien von gemäss SIX Swiss Exchange bisher circa 63% um circa 9.2% auf circa 72.2% erhöhen.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Investor Relations & Corporate Communications

Michel R. Gerber

T +41 81 772 42 55

(investors@vat.ch: mailto:investors@vat.ch)

ÜBER DIE VAT GROUP AG

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Produzent und Lieferant von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind erfolgskritische Komponenten für modernste Produktionsprozesse von innovativen Produkten, die in Alltagsgegenständen wie Mobilgeräten, Flachbildschirmen oder Solarpanelen verwendet werden. VAT ist unterteilt in drei Segmenten: Ventile, Global Services und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Multi-Ventil-Module, Membranbälge sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen für eine Vielzahl von Vakuumanwendungen an. Die VAT Group ist ein Global Player mit mehr als 1'600 Beschäftigten und wichtigen Fertigungsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die VAT Group einen Nettoumsatz von CHF 508 Mio.