Peking - Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Industriebetriebe bleibt eher zuversichtlich. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe lag im Mai bei 51,2 Punkten, wie Chinas Statistikamt am Mittwoch in Peking berichtete.

Damit hat sich der wichtige Frühindikator im Vergleich zum Vormonat nicht verändert, entwickelte sich aber besser als von Analysten erwartet, ...

