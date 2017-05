Zürich (awp) - Der Batterienhersteller Leclanché hat den Betrieb in seiner Konzernzentrale wieder voll aufgenommen. Wegen eines Brandes am 22. Mai musste der Betrieb im Hauptquartier vorübergehend eingestellt werden. Die 60 Mitarbeitenden in Yverdon-les-Bains seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt und die Batterieproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...