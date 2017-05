Kräftig abwärts ging's vor zwei Wochen bei Intrum Justitia. Die Aktie des schwedischen Inkasso-Dienstleisters sackten um über 10% ab, nachdem die geplante Fusion mit dem Konkurrenten Lindorff von verschiedenen Kartellbehörden kritischer gesehen wird als erhofft. Momentan ist nicht einmal klar, ob die Transaktion überhaupt durchgeht - doch der in Deutschland vor allem durch die Tochter Schimmelpfeng bekannte Konzern kommt auch alleine ganz gut klar. Zwölf Anhebungen in zwölf Jahren ergeben eine lupenreine DividendenAdel-Historie, die veredelt wird durch zweistelliges Wachstum und eine nahe am Optimum liegende Payout-Quote von 49%. Durch den Kursrutsch beläuft sich die Rendite nun auf 3%, was für ein Unternehmen dieser Qualität...

Den vollständigen Artikel lesen ...