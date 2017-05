Zürich - Investoren treffen Anlageentscheide kaum nur nach objektiven Gesichtspunkten. Der Vermögensverwalter Legg Mason hat untersucht, welche Faktoren das Anlegerverhalten beeinflussen. Befragt wurden 15'300 Personen weltweit, davon 900 in der Schweiz. Offenbar spielen das Alter und das Geschlecht bei der Finanzplanung von Herr und Frau Schweizer eine entscheidende Rolle. Und: viele Schweizer haben nichts auf der hohen Kante.

«Faktoren wie Alter, Umfeld und Geschlecht beeinflussen das Anlegerverhalten massgeblich. Entsprechend unterschiedlich sind die Art, der Umfang und die geografische Ausrichtung der getätigten Investitionen», erklärt Christian Zeitler, Country Head von Legg Mason in der Schweiz. «Auch zeigt sich, dass Millennials substantiell höhere Renditeerwartungen haben als ältere Anleger und dass Männer generell optimistischer investieren als Frauen. Erstaunlich ist, dass 28% der Schweizerinnen und Schweizer über keinerlei Ersparnisse oder Investitionen verfügen».

Top 5 Unterschiede zwischen den Generationen:

1. Nur Bares ist Wahres

Wie die Umfrage zeigt, halten Schweizer Millennials (Alter 18-35) signifikant mehr Bargeld (42% ihres Vermögens) als ältere Generationen (34%) in der Schweiz.

Rund zwei Drittel (63%) der Millennials sind bezüglich der Wertentwicklung ihres Anlagevermögens optimistisch. Neben dem hohen Bargeldanteil sind sie vor allem in Fixed Income (12%) und nur zu 10% in Immobilien investiert.

2. Baby-Boomer sehen schwarz

Die Hälfte (50%) der Schweizer Baby-Boomer (Alter 53-71) sehen, was die Performance ...

