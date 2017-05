DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat die Deutsche Bank wegen "unsicheren und unzuverlässigen" Praktiken zur Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 41 Millionen US-Dollar belegt. Es ist die jüngste einer ganzen Reihe von Strafen für die Frankfurter Bank. Die Geschäfte der Deutschen Bank in den USA hätten es versäumt, ein effektives Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten, um sich an das US-Gesetz über das Bankgeheimnis und andere Gesetze gegen Geldwäsche zu halten. Ein Sprecher der Bank sagte, man werde jede von der Federal Reserve angeordnete Maßnahme umsetzen und deren Erwartungen erfüllen. Im April hatte die Fed die Deutsche Bank wegen angeblicher Regelverstöße im Devisen- und Eigenhandel mit einer Strafe von 156,6 Millionen Dollar belegt. Im Januar musste die Bank wegen eines Geldwäsche-Skandals in ihrer Niederlassung in Moskau 425 Millionen Euro an die New Yorker Finanzaufsicht DFS zahlen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q16/17 ggVj Zahl 2Q15/16 Umsatz 13.797 +2% 9 13.574 EBIT bereinigt 33 +203% 6 11 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 3 -- 1 -57 Ergebnis je Aktie bereinigt -0,01 -- 3 -0,18

Weitere Termine:

07:15 DE/Bertrandt AG, ausführliches Ergebnis 1H, Ehningen

08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Berlin

10:00 DE/Zooplus AG, HV, München

10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin

10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Köln

10:00 DE/GFT Technologies SE, HV, Stuttgart

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV, Oldenburg

10:00 DE/Kuka AG, HV, Augsburg

10:00 DE/Capital Stage AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg

10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto

DIVIDENDENABSCHLAG

Adesso 0,36 EUR Carl Zeiss Meditec 0,42 EUR Deutsche Pfandbriefbank 1,05 EUR Mueller -Lila Logistik 0,30 EUR Porsche Vorzüge 1,01 EUR RIB Software 0,16 EUR Südwestdt. Salzwerke 1,60 EUR Wacker Neuson 0,50 EUR Societe Generale 2,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -14.500 gg Vm zuvor: -15.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,8% -FR 08:45 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj -EU 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,4% zuvor: 9,5% 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,9% gg Vj -US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 56,5 zuvor: 58,3 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Volumen von 1,0 Mrd SEK Auktion 1,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1,5 Mrd SEK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.411,70 0,04% Nikkei-225 19.622,71 -0,28% Schanghai-Composite 3.116,79 0,22% DAX 12.598,68 -0,24% DAX-Future 12.581,00 -0,33% XDAX 12.583,57 -0,34% MDAX 25.229,32 -0,21% TecDAX 2.284,48 +0,38% EuroStoxx50 3.561,22 -0,50% Stoxx50 3.220,57 -0,33% Dow-Jones 21.029,47 -0,24% S&P-500-Index 2.412,91 -0,12% Nasdaq-Comp. 6.203,19 -0,11% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,41 +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas leichter - Belastet wurde der Euro-Stoxx-50 vor allem von den Bankenaktien, deren Sektorindex um 1 Prozent nachgab. Die Branchenwerte litten zum einen unter der Sorge vor neuen Problmen für Italien und womöglich auch Europa, nachdem Politiker dort eine vorgezogene Wahl im Herbst ins Gespräch gebracht haben. Derzeit liegen Demokraten und die Euro-kritische Fünf-Sterne-Bewegung in Umfragen gleichauf. Zum anderen belastete eine Studie der Deutschen Bank. Sie hat den Sektor auf "Untergewichten" gesenkt. Akzo Nobel verloren 1,8 Prozent. Nach einem Gerichtsurteil ist die Wahrscheinlichkeit weiter gesunken, dass die Niederländer vom US-Konkurrenten PPG übernommen werden. Zunehmend besser wurde die Stimmung im Handelsverlauf für Ryanair. Nach einem Start deutlich im Minus, als der verhaltene Ausblick von Ryanair noch dominierte, schlossen Ryanair 2,4 Prozent fester. Canaccord sprach mit Blick auf die Geschäftsentwicklung von einem starken Wachstum. Außerdem hatte Ryanair einen Aktienrückkauf im Volumen von 600 Millionen Euro angekündigt. Verkauft wurden Aktien von Windkraftherstellern nach einer negativen Studie von HSBC. Nordex gaben 2,8 Prozent ab, in Madrid verloren Gamesa 2,2 Prozent, und Vestas fielen in Kopenhagen um 1,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - TecDAX, MDAX und SDAX markierten allesamt neue Allzeit- oder zumindest Dekaden-Hochs. Der DAX trat dagegen auf der Stelle. Die Aufwärtsdynamik ließ allerdings auch in der zweiten Reihe nach, lediglich der TecDAX legte auch auf Schlusskursbasis weiter zu. Angetrieben wurde er vor allem von United Internet, die mit einer Kaufempfehlung der UBS um 2,4 Prozent anzogen. Auch Xing, RIB Software und Aixtron legten deutlich zu.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) -0,1% auf 12.584 Punkte

Schwächelnde US-Börsen verhinderten eine Erholung. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten seien nicht zu beobachten gewesen, berichtete ein Händler.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Nach dem langen Feiertagswochenende verbuchten die US-Börsen kleine Verluste. Nach den jüngsten Rekorden zweifelten Anleger an der Nachhaltigkeit des zuletzt herrschenden Optimismus und der niedrigen Volatilität, hieß es. Unter den Konjunkturdaten des Tages enttäuschte der Index des Verbrauchervertrauens mit einem überraschend deutlichen Rückgang. Goldman Sachs waren mit minus 2,3 Prozent größter Verlierer im Dow. Die Bank wird heftig dafür kritisiert, dass sie mit dem Kauf von Anleihen der venezolanischen Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela das dortige Regime am Leben hält. Aktien der Energiebranche fielen im Sog der Ölpreise. Exxon und Chevron büßten je 0,6 Prozent ein, der Kurs des Pipelinebetreibers Kinder Morgan fiel um 4,3 Prozent und die Aktie von Chesapeake Energy um 3,6 Prozent. Devon Energy verbilligten sich um 3,7 Prozent. Die Amazon-Aktie erreichte erstmals die Marke von 1.000 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und schloss 0,1 Prozent höher bei 996,70 Dollar. Nach einem positiven Analystenkommentar zur Telekombranche stiegen AT&T um 1,1 Prozent und Verizon um 1,9 Prozent.

Der Anleihemarkt profitierte vom schwächeren Verbrauchervertrauen. Steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 4 Basispunkte auf 2,21 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.05 Uhr EUR/USD 1,1173 -0,1% 1,1180 1,1177 EUR/JPY 123,97 +0,0% 123,93 124,02 EUR/CHF 1,0900 -0,0% 1,0904 1,0900 GBP/EUR 1,1463 +0,0% 1,1445 1,1510 USD/JPY 110,95 +0,1% 110,85 110,96 GBP/USD 1,2808 +0,1% 1,2796 1,2866

Der Euro stand zwischenzeitlich deutlich unter Abgabedruck und fiel im frühen Tagestief bis auf knapp 1,11 Dollar zurück, bealstet unter anderem von Sorgen über die politische Entwicklung in Italien. Im Verlauf flauten diese Sorgen aber wieder etwas ab. Hinzu kamen die nicht in allen Punkten überzeugenden US-Konjunkturdaten des Tages, die den Dollar etwas schwächten, ebenso wie die weltpolitische Lage, etwa der Konflikt mit Nordkorea wegen der Atomwaffentests des Landes. Das ließ die Anleger ihr Heil in traditionelle Fluchtwährungen wie Yen und Schweizer Franken suchen. Im späten US-Handel näherte sich der Euro wieder der Marke von 1,12 Dollar. Das Pfund machte derweil belastet von neuen Umfragen zur bevorstehenden Wahl in Großbritannien in der Nacht einen Schub nach unten. Demnach schmilzt der Vorsprung von Premierministerin May weiter, was ihre Verhandlungsposition bei den Brexit-Verhandlungen schwächen würde.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,35 49,66 -0,6% -0,31 -13,1% Brent/ICE 51,59 51,84 -0,5% -0,25 -12,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 31, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Am Ölmarkt schien die leichte Erholung vom Freitag, nach dem Einbruch im Anschluss an das Opec-Treffen, schon wieder vorbei zu sein. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank zum Settlement um 0,3 Prozent auf 49,66 Dollar, war im Verlauf aber auch schon bis auf 49,03 Dollar gefallen. Für Brent ging es um 0,9 Prozent auf 51,84 Dollar nach unten. Das Erdöl-Kartell hatte am Donnerstag mit der weithin erwarteten Verlängerung der Fördermengendrosselung etliche Teilnehmern enttäuscht, die weitergehende Maßnahmen erwartet hatten. Nun hofften die Akteure, dass die Daten zu den Ölvorräten der USA am Donnerstag einen neuerlichen Rückgang der Bestände zeigten. Das sei auch der Grund, weshalb sich die Preise von ihren Tagestiefs erholt hätten und WTI sich besser gehalten habe als Brent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.261,12 1.263,74 -0,2% -2,62 +9,5% Silber (Spot) 17,29 17,40 -0,6% -0,11 +8,6% Platin (Spot) 943,00 938,50 +0,5% +4,50 +4,4% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,3% +0,01 +2,2%

Der Goldpreis gab einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab, obwohl der schwächere Dollar eigentlich das Edelmetall hätte stützen müssen. Der US-Settlementpreis für Gold hatte zum Wochenausklang auf dem höchsten Niveau seit Ende April gelegen. Übergeordnet bleibe die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Gold mit der Nordkorea-Krise aber bestehen, hieß es von Teilnehmern. Der Preis für eine Feinunze reduzierte sich zum Settlement um 0,5 Prozent auf 1.265,70 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung von Fed-Gouverneurin Lael Brainard dürfte es bald an der Zeit sein, die Leitzinsen erneut anzuheben. Mit Blick auf weitere Zinserhöhungen im späteren Jahresverlauf gab die Notenbankerin allerdings zu bedenken, dass die Inflation die Pläne der Fed durchkreuzen könnte, sollte sie nicht anziehen. Darüber hinaus sprach sie sich dafür aus, gegen Ende des Jahres mit dem Abbau der Bilanz der Zentralbank zu beginnen.

GRIECHENLAND

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat erneut deutliche Kritik am IWF im Schuldenstreit mit den europäischen Gläubigern um Griechenland geübt. Träfen die pessimistischen Wachstumsannahmen des Washingtoner Fonds wirklich zu, würde dies nach seiner Überzeugung dem Eingeständnis gleichkommen, dass alle Hilfsprogramme für Athen vergeblich waren, erklärte er.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes zeigen für Mai eine weiter robuste Konjunktur. Der Index im verarbeitenden Gewerbe lag wie im Vormobnat bei 51,2, während Analysten mit 51,0 gerechnet hatten. Der Index im Dienstleistungssektor stieg von 54,0 auf 54,5.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen verbesserte sich im Mai auf einen Stand von -5 nach -7 im April. Die Prognose lautete auf -8.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion In Japan ist im April so stark gestiegen wie seit fast sechs Jahren nicht. Getragen wurde das Wachstum vor allem von der Automobil- und Halbleiterfertigung. Die Industrieproduktion stieg zum Vormonat um 4,0 Prozent. Volkswirte hatten mit 4,5 Prozent noch mehr erwartet.

FLUGVERKEHR EUROPA-USA

Flugreisende dürfen bei Flügen aus Europa in die USA vorerst weiter mit Laptop oder Tablet-Computer an Bord gehen. Die USA wollen ihr umstrittenes Verbot zunächst nicht auf Europa ausweiten, wie das US-Heimatschutzministerium am Dienstag mitteilte.

MTU AERO ENGINES

will seine Entwicklungs- und Fertigungsallianzen auf lange Sicht ausbauen. "Weitere Aufstockungen der Anteile bei Neuentwicklungen würden für uns ein begrenztes Risiko bedeuten", sagte Vorstandschef Reiner Winkler der Börsen-Zeitung mit Blick auf die nächsten Generationen der Mittelstreckenbaureihen der Flugzeughersteller Airbus und Boeing.

GENERALI/INTESA SANPAOLO

Der Versicherungskonzern Generali hat seine 3,04-prozentige Beteiligung an der Bank Intesa Sanpaolo wieder verkauft. Anfang des Jahres hatte sich Generali mit diesem Anteil noch gegen eine mögliche Übernahme durch Intesa wappnen wollen. Damals hatte die italienische Großbank Interesse an einem potenziellen Zusammenschluss mit dem Versicherer bekundet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.