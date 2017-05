Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die Industrie in China ist im Mai stabil gewachsen, während ein weiterhin reger Immobilienmarkt eine stärker als erwartete wirtschaftliche Dynamik im zweiten Quartal signalisiert. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Mai wie im Vormonat bei 51,2 Punkten, wie das Nationale Statistikbüro und Branchenverband China Federation of Logistics and Purchasing mitteilten. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten im Median mit 51,0 Zählern gerechnet. Der vielbeachtete Index, ein Maßstab des Geschäftsklimas, liegt bereits seit zehn Monaten in Folge über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, die ein Wirtschaftswachstum signalisiert. Bei den Subindizes war das Bild gemischt. Während die Exportaktivität leicht anzog, blieben die Neuaufträge stabil und die Produktion ging gegenüber dem April-Niveau leicht zurück. Nach Einschätzung von Ökonomen zeigt der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe vom Mai, dass die Wirtschaft sich langsamer abschwächt als erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 56,5 zuvor: 58,3 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nur kleine Bewegungen in beide Richtungen vollziehen die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes sind im Maisowohl für Dienstleistung wie für Produktion im expansiven Bereich geblieben. Die Daten seien leicht besser ausgefallen als erwartet, sagt Hao Hong von Bocom International. Zwar habe sich die Erholungsdynamik etwas verlangsamt, doch gerade die Zunahme im Service-Bereich sei ermutigend. China ist bestrebt, seine Wirtschaft stärker in Richtung Dienstleistung zu verlagern. Nach zwischenzeitlich deutlicheren Gewinnen liegt die Börse in Schanghai aber nur noch minimal im Plus. Der Markt in Hongkong hat sogar ins Minus gedreht. Allerdings ist es an den vergangenen sieben Handelstagen ohne Unterbrechung nach oben gegangen, das war die längste Gewinnserie seit 13 Monaten. Sie hatte den HSI auf ein 23-Monatshoch geführt. Aktuell gibt er 0,1 Prozent ab. Auch in Japan geht es leicht abwärts. Der gegenüber dem Handelsschluss am Dienstag etwas schwächere Yen kann erbringt ebensowenig einen Aufwärtsimpuls wie die Industrieproduktion. Sie ist zwar um 4 Prozent gestiegen und damit so stark wie zuletzt vor sechs Jahren, doch hatten Experten einen noch etwas höheren Anstieg erwartet. Der Markt in Seoul, der sich seit einigen Tagen auf einem Höhenflug von Hoch zu Hoch befindet, steckt eine Enttäuschung von der Datenseite problemlos weg. Die Industrieproduktion ist im April um 2,2 Prozent gegen den Vormonat gefallen, während Volkswirte mit einem Plus von 1,2 Prozent gerechnet hatten. Der Leitindex Kospi legt dennoch minimal zu. Der Rücksetzer der Produktion dürfte nur vorübergehend gewesen sein, heißt es. it einem Plus von 0,3 Prozent führt der australische Markt die Gewinner der Region an, nachdem er in jüngster Zeit hinter den anderen Märkten zurückgeblieben war. Schnäppchenjäger gehen vor allem in Bankenwerte, so dass Macquarie 1,7 Prozent zulegen und National Australia Bank 1,1 Prozent

US-NACHBÖRSE

Kein einheitlicher Trend hat sich am Dienstag im nachbörslichen US-Geschäft bei den Ölwerten gezeigt. Die Aktien des Sektors waren im regulären Handel im Sog der Ölpreise abwärts gelaufen. Nun erholten sich Chesapeake Energy bis 19.59 Uhr Ortszeit um 0,6 Prozent auf 5,13 Dollar. Dagegen fielen Devon Energy bis 19.03 Uhr um weitere 0,5 Prozent auf 34,31 Dollar. Die Amazon-Aktie konnte auch im nachbörslichen Handel die 1.000-Dollar-Marke nicht überwinden. Sie hatte tagsüber kurz nach der Eröffnung erstmals die runde Schwelle erreicht, gab dann aber die Marke wieder auf. Nachbörslich tendierte der Wert unverändert bei 996,70 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.029,47 -0,24 -50,81 6,41 S&P-500 2.412,91 -0,12 -2,91 7,78 Nasdaq-Comp. 6.203,19 -0,11 -7,00 15,23 Nasdaq-100 5.794,63 0,11 6,27 19,14 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 770 Mio 683 Mio Gewinner 1.151 1.561 Verlierer 1.847 1.405 Unverändert 114 136

Knapp behauptet - Nach dem langen Feiertagswochenende verbuchten die US-Börsen kleine Verluste. Nach den jüngsten Rekorden zweifelten Anleger an der Nachhaltigkeit des Marktoptimismus und der niedrigen Volatilität, hieß es. Unter den Konjunkturdaten des Tages enttäuschte der Index der Verbraucherstimmung mit einem überraschend deutlichen Rückgang, doch belastete dies die Aktienmärkte kaum. Die Amazon-Aktie erreichte erstmals die Marke von 1.000 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und schloss 0,1 Prozent höher bei 996,70 Dollar. Die Alphabet-Aktie notiert ebenfalls knapp unter 1.000 Dollar, hat die Marke bislang aber noch nicht geknackt. Sie gewann 0,3 Prozent auf 996,17 Dollar. Goldman Sachs waren mit minus 2,3 Prozent größter Verlierer im Dow. Die Bank wird heftig dafür kritisiert, dass sie mit dem Kauf von Anleihen der venezolanischen Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela das dortige Regime am Leben hält. Aktien der Energiebranche fielen im Sog der Ölpreise. Exxon und Chevron büßten je 0,6 Prozent ein, der Kurs des Pipelinebetreibers Kinder Morgan fiel um 4,3 Prozent und die Aktie von Chesapeake Energy um 3,6 Prozent. Devon Energy verbilligten sich um 3,7 Prozent. Nach einem positiven Analystenkommentar von MoffettNathanson zur Telekombranche stiegen AT&T um 1,1 Prozent und Verizon um 1,9 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 -0,8 1,30 8,8 5 Jahre 1,76 -2,6 1,78 -16,6 7 Jahre 2,03 -3,4 2,06 -22,0 10 Jahre 2,21 -3,7 2,25 -23,4 30 Jahre 2,88 -3,4 2,91 -18,9

Die Kurse der US-Staatsanleihen profitierten etwas von dem enttäuschenden Index des Verbrauchervertrauens.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:22 % YTD EUR/USD 1,1173 -0,1% 1,1180 1,1143 +6,2% EUR/JPY 123,95 +0,0% 123,93 123,64 +0,8% EUR/GBP 0,8724 -0,2% 0,8738 0,8667 +2,4% GBP/USD 1,2806 +0,1% 1,2796 1,2859 +3,8% USD/JPY 110,94 +0,1% 110,85 110,97 -5,1% USD/KRW 1120,05 -0,4% 1124,51 1125,24 -7,2% USD/CNY 6,8300 -0,4% 6,8556 6,8556 -1,7% USD/CNH 6,7937 -0,5% 6,8245 6,8285 -2,6% USD/HKD 7,7920 -0,0% 7,7928 7,7930 +0,5% AUD/USD 0,7454 -0,1% 0,7462 0,7447 +3,3%

Der Euro stand zwischenzeitlich deutlich unter Abgabedruck und fiel im Tagestief bis auf knapp 1,11 Dollar zurück. Die nicht in allen Punkten überzeugenden US-Konjunkturdaten schwächten aber den Dollar. Dazu kam, dass die weltpolitische Lage, etwa der Konflikt mit Nordkorea wegen der Atomwaffentests des Landes, die Anleger ihr Heil in traditionellen Fluchtwährungen wie Yen und Schweizer Franken suchen ließ. Im späten US-Handel näherte sich der Euro der Marke von 1,12 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,38 49,66 -0,6% -0,28 -13,0% Brent/ICE 51,59 51,84 -0,5% -0,25 -12,0%

Am Ölmarkt schien die leichte Erholung vom Freitag, nach dem Einbruch im Anschluss an das Opec-Treffen, schon wieder vorbei zu sein. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank zum Settlement um 0,3 Prozent auf 49,66 Dollar, war im Verlauf aber bis auf 49,03 Dollar gefallen. Für Brent ging es um 0,9 Prozent auf 51,84 Dollar nach unten. Das Erdöl-Kartell hatte am Donnerstag mit der weithin erwarteten Verlängerung der Fördermengendrosselung etliche Teilnehmern enttäuscht, die weitergehende Maßnahmen erwartet hatten. Nun hofften die Akteure, dass die Daten zu den Ölvorräten der USA am Donnerstag von einem neuerlichen Rückgang der Bestände zeugten, hieß es. Das sei auch der Grund, weshalb sich die Preise von ihren Tagestiefs erholt hätten und WTI sich besser gehalten habe als Brent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.261,50 1.263,74 -0,2% -2,24 +9,6% Silber (Spot) 17,29 17,40 -0,6% -0,11 +8,6% Platin (Spot) 943,25 938,50 +0,5% +4,75 +4,4% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,3% +0,01 +2,2%

Der Goldpreis gab einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab, obwohl der schwächere Dollar eigentlich das Edelmetall hätte stützen müssen. Der US-Settlementpreis für Gold hatte zum Wochenausklang auf dem höchsten Niveau seit Ende April gelegen. Übergeordnet bleibe die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" mit der Nordkorea-Krise aber bestehen, hieß es von Teilnehmern. Der Preis für eine Feinunze reduzierte sich zum Settlement um 0,5 Prozent auf 1.265,70 Dollar. Im anschließenden elektronischen Handel gab der Goldpreis nochmals etwas nach auf 1.263 Dollar.

