Gränichen - Die Zehnder Group unterbricht per sofort ihre Produktion in Manisa (TR). Grund für den Unterbruch sind kürzlich verzeichnete Erdbeben und eine damit verbundene Überprüfung der Sicherheit des Produktionsgebäudes, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Als Folge von wiederholten Erdbeben in der Region um den Produktionsstandort Manisa (TR) hat die Zehnder Group einen sofortigen Produktionsstopp verhängt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...