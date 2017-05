Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Einzelhändler haben im April wider Erwarten ein Umsatzminus verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,3 Prozent prognostiziert. Für März wurde der monatliche Anstieg um real 0,2 Prozent bestätigt.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im April preisbereinigt um 0,9 Prozent niedriger. Die Geschäfte hatten im April 2017 an 23 Verkaufstagen offen, drei Tage weniger als im April 2016. Dies hängt mit der Lage des Osterfestes zusammen, das in diesem Jahr in den April, im Vorjahr dagegen in den März fiel.

In den ersten vier Monaten des Jahres setzte der deutsche Einzelhandel preisbereinigt 0,5 Prozent mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig recht großen Revisionen.

