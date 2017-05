In Irland steht einer der größten Bankbörsengänge Europas bevor. Die während der Finanzkrise verstaatlichte AIB soll in Dublin und London notiert werden. Damit kommt man dem Hauptkonkurrenten zuvor.

Fast ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise soll das verstaatlichte Geldhaus Allied Irish Banks (AIB) an die Börse gehen. Die Regierung in Dublin gab am Dienstag den Startschuss für die Emission. "Angesichts des starken Fortschritts bei AIB und der derzeitigen Marktbedingungen ist es der richtige Zeitpunkt, um den Prozess einzuleiten", sagte ...

