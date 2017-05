Bonn - Das Wachstum der US-Wirtschaft war im 1. Quartal nicht so schwach, wie zunächst berichtet worden war, so die Analysten von Postbank Research.Die annualisierte Zuwachsrate des BIPs sei von 0,7% auf 1,2% korrigiert worden. Dennoch ist der Jahresauftakt damit immer noch sehr verhalten ausgefallen, was eine Hypothek für die bisherige BIP-Wachstums-Prognose der Analysten von Postbank Research von 2,4% für das Jahr 2017 darstellt. Noch schwerer wiege aber, dass sie bislang mit einer erheblichen Konjunkturbeschleunigung in diesem und im nächsten Jahr gerechnet hätten. Hierfür hätten die Ankündigungen des neuen US-Präsidenten bezüglich Infrastrukturinvestitionen und Steuererleichterungen gesprochen.

