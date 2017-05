Der Düsseldorfer Lebensmittelhändler Metro sieht sich bei seinen Aufspaltungsplänen auf Kurs. Der Handelsriese verdiente im vergangenen Quartal mehr - sein Elektronikhändler Ceconomy musste jedoch Federn lassen.

Der Handelsriese Metro sieht sich auf der Zielgeraden zu seiner Aufspaltung. Metro-Chef Olaf Koch will den Düsseldorfer Konzern in einen Elektronikhändler um Media-Saturn und einen Lebensmittelbereich aufteilen. Für beide Bereiche legte er am Mittwoch erstmals getrennte Quartalszahlen vor - und diese zeigen Ertragszuwächse beim künftig von Koch geführten Lebensmittelhändler um die Cash&Carry-Großmärkte und die Supermarktkette Real. Federn lassen musste dagegen die künftig unter dem Namen Ceconomy firmierende Holding um Europas größten Elektronikhändler Media-Saturn. Kosten für den Umbau und Rabatt- Aktionen schlugen hier zu Buche. Ungestört kann Koch die Aufspaltung nun aber nicht in Angriff nehmen. Denn gegen seine Pläne gibt es Klagen von Aktionären. Dabei steht im Juni ein wichtiger Gerichtstermin ...

