Dieses Kursziel sorgt für Aufsehen! Die Analysten von Goldman Sachs sehen für die VW-Aktie ein Kursziel von 215 Euro. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie des Wolfsburger Autokonzerns vor.

Der VfL Wolfsburg hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auf den letzten Drücker via Relegation geschafft. Obdessen dürfte die Stimmung in der Konzernzentrale von Volkswagen gut sein in diesen Tagen. Denn Volkswagen gehören 100 Prozent der Anteile an der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH. Auch der Autokonzern scheint nach dem unseligen Dieselskandal den Abstiegskampf gemeistert zu haben. Obschon "Diesel-Gate" das Unternehmen aus dem DAX noch eine ganze Weile beschäftigen dürfte. So berichtete beispielsweise das "manager magazin", dass noch etwa 6 Mio. Diesel-Fahrzeuge umgerüstet werden müssen. Im ersten Quartal aber verdiente Volkswagen unter dem Strich 3,4 Mrd. Euro. Was im Vergleich zum Vorjahr eine beachtliche Steigerung von 43 Prozent bedeutet. Die US-Investmentbank Goldman Sachs ...

