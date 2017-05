Die S IMMO AG habe laut SRC Research für das erste Quartal 2017 sehr erfreuliche Zahlen veröffentlicht. Somit habe das Unternehmen auch nach dem Rekordjahr 2016 einen guten Jahresauftakt hingelegt. Die Analysten zeigen sich weiter zuversichtlich.

Nach Einschätzung von SRC Research sei der S Immo AG nach dem Rekordjahr 2016 auch der Auftakt in das Geschäftsjahr 2017 gelungen. Trotz signifikanter Immobilienverkäufe im letzten Jahr, insbesondere in Deutschland zu sehr guten Konditionen, seien die Mieteinnahmen nach Aussage der Analysten mit 46,5 Mio. Euro ebenso stabil geblieben wie das EBITDA mit knapp 20 Mio. Euro. Die Cash Erlöse in Form des FFO I habe S Immo sogar deutlich um 13,5 Prozent auf knapp 10 Mio. Euro gesteigert.

Die Aktie habe sich nach Meinung von SRC Research in den letzten Monaten prächtig entwickelt und könne eine Performance von 25 Prozent seit Jahresbeginn aufweisen. Zwischenzeitlich, nämlich Mitte Mai, sei das Kursziel der Analysten von 13,00 Euro bereits erreicht bzw. leicht übertroffen worden. Es sei von einer weiteren positiven Kursentwicklung auszugehen, wofür auch die auf 40 Cent erhöhte Dividende spreche, über die die Hauptversammlung am 8. Juni befinden werde. Das Unternehmen kaufe aktuell selektiv Wohnimmobilien in deutschen B- und C-Städten, wo der Wettbewerbsdruck etwas geringer als in den namhaften deutschen Hubs sei, was für deutlich lukrativere Renditen und mehr Upside-Potenzial sorge. Erste Akquisitionen seien bereits im ersten Quartal in Höhe von rund 12 Mio. Euro erfolgt. Weitere deutsche Objekte in einer Größenordnung von rund 45 Mio. Euro habe sich die Gesellschaft erst kürzlich im zweiten Quartal sichern können.

Vor diesem Hintergrund haben die Analysten von SRC Research ihre Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr 2017 und auch das Rating "Accumulate" bestätigt. Das Kursziel beziffert das Researchhaus auf 13,50 Euro (bisher: 13,00 Euro) und sieht es auch durch das im ersten Quartal um über 2 Prozent auf nunmehr 14,95 Euro gestiegenes EPRA NAV je Aktie gestützt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/S-IMMO_30Mayl17.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.