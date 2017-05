Auch gestern verhielten sich die Anleger in Europa eher zurückhaltend, und so gab es nur wenig Bewegung an den Märkten und einen leicht tieferen Schluss als am Vortag. Im Moment gibt es einfach nur wenig Impulse, die zu einer höheren Risikofreudigkeit verleiten könnten. Belastet wurden die Börsen gestern durch die Bankentitel, die allesamt durch die Befürchtungen um vorgezogene Neuwahlen in Italien in Mitleidenschaft gezogen wurden. So schlossen die meisten Bankaktien mit einem Tagesminus von rund 1,0%. Bei den sonstigen Einzelwerten zog Ryanair die Aufmerksamkeit auf sich, gute Zahlen und ein positiver Ausblick liessen den Titel 2,4% zulegen. Vestas -Aktien litten unter einer Abstufung durch HSBC und gaben knapp 1,8% ab. Ebenfalls mit einer Abstufung...

Den vollständigen Artikel lesen ...