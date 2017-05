Nachdem äußerst langsamen Wochenstart aufgrund geschlossener Börsen in vielen Ländern kam gestern die Dynamik sowohl was den Primärmarkt als auch den Sekundärmarkt betrifft zurück an die Credit-Märkte. Casino Guichard-Perrachon nützte dies und preiste eine Anleihe mit einer Größe von EUR 550 Mio. mit fünf Jahren Laufzeit bei MS+170 BP (erwartet BB+/BB+). Die französische BPCE platzierte einen Covered Bond (SFH, Aaa/AAA) mit zwölf Jahren Laufzeit bei MS+12 BP. Auch die OP Bank emittierte eine Covered Bond (EUR 1 Mrd., 10 Jahre, Aaa/AAA, MS+1 BP). Mit More Boligkreditt nützte ein zumindest im EUR denominierten Covered Bond Segment noch unbekannter norwegischer Emittent die freundliche Primärmarktstimmung und platzierte einen Subbenchmark Hypotheken Pfandbrief (EUR 250 Mio., 5...

Den vollständigen Artikel lesen ...