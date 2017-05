Am Dienstag wurde ein junger Syrer wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Er soll seine Mutter per WhatsApp über seine Absichten informiert haben. Die Polizei ermittelt unter Hochdruck.

Nach dem Polizeieinsatz gegen einen Terrorverdächtigen aus der Uckermark dürfte sich am Mittwoch entscheiden, ob Haftbefehl gegen den 17-jährigen Syrer beantragt wird. Die Ermittler versuchen derweil weiter, die Hintergründe aufzuklären. Hoffnung setzen sie dabei auch auf sichergestellte Handys und einen Tablet-Computer.

