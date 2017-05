Fallschirmspringen und Geldanlage haben einiges gemein. Jan Enno Einfeld über sein Hobby und seinen Job als Bereichsleiter Investing bei der Comdirect. Nach dem Interview folgte der Tandemsprung aus 4000 Metern Höhe.

"Hungriger Wolf" - der Name des Flugplatzes bei Itzehoe, knapp 70 Kilometer nördlich von Hamburg, klingt bedrohlich. Doch an diesem Frühsommertag herrscht dort beste Stimmung. Aus den Lautsprechern ertönt lässige Strandclub-Musik, die Menschen lachen, alle paar Minuten knattert ein kleines Flugzeug vorbei und Fallschirmspringer gleiten elegant zu Boden. Hier ist auch Jan Enno Einfeld häufig anzutreffen. Der Bereichsleiter Investing bei der Comdirect ist Mitglied im YUU-Skydive Fallschirmsport-Verein. Mal fliegt er das Flugzeug, das die Fallschirmspringer absetzt, macht mit seinem Team "Bodyflyers" Formationssprünge oder bietet Tandemsprünge an. Im Interview spricht er über Parallelen zwischen seinem Beruf und seinem Hobby - und erklärt der Autorin, warum sie vor dem anschließenden Tandemsprung keine Angst haben muss.

Herr Einfeld, wann empfinden Sie mehr Nervenkitzel, beim Fallschirmsprung oder in turbulenten Börsenzeiten?Turbulente Börsenzeiten können aufregend sein, genauso wie das Fallschirmspringen. Mir geht es aber nicht um Nervenkitzel. Für mich ist das Fallschirmspringen ein Sport, der mir unglaublich viel Spaß bringt und mir hilft, nach einer stressigen Woche abzuschalten und den Kopf mal für etwas anderes zu benutzen als für Börse und Anlageberatung.

Beides ist mit Vorureilen behaftet - das Fallschirmspringen und der Aktienhandel. Ist es schwieriger, Menschen davon zu überzeugen, dass Geldanlage mit Aktien keine Zockerei ist oder dass Fallschirmspringen nicht gefährlich ist?Ich glaube, es ist zumindest in Deutschland eine größere Herausforderung, Menschen davon zu überzeugen, ihr Geld in Wertpapiere anzulegen. Wir müssen ihnen noch vermitteln, dass es ohne Wertpapiere aktuell nicht funktioniert. Viele wissen zu wenig darüber, deshalb legen sie ihr Geld meist nur in Spareinlagen an, ohne die bestehenden Angebote zur Information und Unterstützung zu nutzen. Beim Fallschirmspringen dagegen ist jedem klar, dass man entweder selbst eine Ausbildung machen oder im Tandem mit einem ausgebildeten Profi springen muss. Keiner käme auf die Idee, einfach so in 4000 Metern Höhe aus dem Flugzeug zu springen.

Wie kamen Sie auf die Idee Fallschirmspringer zu werden?Mit 14 Jahren habe ich das Segelfliegen angefangen und später die Motorseglerlizenz erworben. Dann folgte Motorflug, doch das ist sehr teuer. Während des Studiums hatte ich die Idee, Fallschirmspringer abzusetzen, so konnte ich fliegen und bekam auch noch Geld dafür. In dem Fallschirmsprungverein in meiner Nähe durften aber nur Piloten fliegen, die selbst Springer waren, also habe ich den Kurs gemacht.

Können Sie sich an Ihren ersten Sprung erinnern?Der war ganz schrecklich. Ich bin mit einer automatischen Aufziehleine in 1000 Metern Höhe aus einem kleinen Flugzeug gesprungen, das keine richtige Tür, sondern nur einen Stoffvorhang hatte. Als der hochgerollt wurde, hat es mich viel Überwindung gekostet, zu springen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: "Was machst du hier?" Etwa nach dem zehnten Sprung hat sich das gegeben und seitdem macht es nur noch Spaß.

Wie sieht es mit Ihrer ersten Aktie aus, waren Sie damit erfolgreich?Welche meine erste war, weiß ich nicht mehr genau. Ich erinnere mich aber gut an Highlight Communication. Das war zu Neuer-Markt-Zeiten und ich war ...

