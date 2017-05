Metallic Minerals Corp. startet Exploration für 1,5 Mio. C$ auf dem Keno-Silber-Projekt im Yukon, Kanada

DGAP-News: Metallic Minerals Corp. / Schlagwort(e): Research Update/Prognose Metallic Minerals Corp. startet Exploration für 1,5 Mio. C$ auf dem Keno-Silber-Projekt im Yukon, Kanada 31.05.2017 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Vancouver, British Columbia, Kanada. Metallic Minerals Corp. (Frankfurt: WKN A2ARTX; TSX-V: MMG) (kurz "Metallic Minerals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Exploration auf seinem Flagschiff-Silber-Projekt Keno begonnen hat. Die sehr aussichtsreiche, großflächige Explorations-Liegenschaft umfasst 112,5 qkm im historisch bekannten Keno-Hill-Silber-Distrikt in der kanadischen Provinz Yukon. Die erste Phase der Exploration zielt auf die aussichtsreichsten Gebiete für neue Entdeckungen ab und sieht später im Sommer Bohrungen in den besten Zielbereichen vor. Eine umfassende geologische Untersuchung der weniger explorierten Teile der Liegenschaft wird ebenfalls durchgeführt. Hierzu gehören geophysikalische Messungen, die Gewinnung von Proben an der Oberfläche und eine stratigrafische Kartierung.

Mehr als 200 Mio. Feinunzen Silber bei einer durchschnittlichen Konzentration von mehr als 1.300 g/t sind in den letzten 100 Jahren im Keno-Hill-Silber-Distrikt gewonnen worden. Daher gehört der Distrikt zu den ertragreichsten weltweit. Silber-Lagerstätten vom Typ Keno bestehen aus Silber-Blei-Zink-Adern mit hohen Silbergehalten zwischen 200 g/t bis zu mehr als 5.000 g/t und einer typischen Breite von 1 bis 5 m. Die größten einzelnen Lagerstätten im Distrikt beherbergen 10 Mio. bis 100 Mio. Feinunzen Silber und stehen im Zusammenhang mit in Richtung Nordosten verlaufenden und nach Südosten abfallenden Brüchen und Ader-Strukturen, die große Erzeinschübe in vorzugsweise Quarz und Grünstein als beherbergendes Gestein bilden.

Abbildung auf der englischen Original-Pressemitteilung: Keno Silver Project - Homestake Target

Das Keno-Silber-Projekt umfasst den östlichen Teil des Distrikts, der in Trendrichtung an den Silber-Abbau-Betrieb von Alexco Resource Corp. angrenzt, der weltweit zu den Betrieben mit den höchsten Silbergehalten zählt. Im Keno-Hill-Silber-Distrikt gibt es zwölf bekannte Erz führende Trends. Davon setzen sich acht auf der Liegenschaft von Metallic Minerals fort und treten in der gleichen geologischen Umgebung auf, die auch die größten Lagerstätten des Distrikts beherbergen. Auf dem Keno-Silber-Projekt befinden sich sieben ehemals produzierende Minen. Davon hatten einige die höchsten Gehalte im Distrikt, davon vier mit durchschnittlichen Silbergehalten von mehr als 5.000 g/t. Im Keno-Hill-Silber-Distrikt sind in letzter Zeit einige große Lagerstätten entdeckt worden. Der östliche Teil des Distrikts ist jedoch nur wenig mit modernen Mitteln exploriert worden. Grund waren die langjährig bestehenden, aufgeteilten, privaten Eigentümer-Verhältnisse, die nun zum großen Teil durch Metallic Minerals konsolidiert wurden.

Greg Johnson, Chairman & CEO von Metallic Minerals, sagte: "Wir haben ein Team aus sehr erfahrenen Ingenieuren mit Expertise auf dem Gebiet der Ader-Strukturen mit hohen Rohstoffgehalten zusammengestellt. Unser technisches Team hat Jahrzehnte umfassende historische und moderne geologische Daten über die Region und die Liegenschaft zusammengestellt und ausgewertet, um das Explorationsprogramm für 2017 zusammen zu stellen. Die erste Phase der Exploration besteht aus geophysikalischen und geochemischen Erhebungen, stratigrafischer Kartierung und dem Ziehen von Schürfgräben, um die identifizierten Zielbereiche genauer zu definieren. Die erste Phase der Bohrungen wird voraussichtlich mit dem Abschluss dieser ersten Exploration beginnen und wird darauf konzentriert sein zuvor identifizierte Vererzungen entlang der bekannten vererzten Trends zur Tiefe hin und Ausläufer in Streichrichtung zu prüfen, auch auf den Gebieten ehemals produzierender Minen auf der Liegenschaft. Außerdem plant das Unternehmen in anderen Bereichen zu explorieren, die erhebliches Potenzial für Lagerstätten des Typs Keno zeigen, aber aufgrund der Bedeckung mit Erdreich und Vegetation kein Fokus von bisheriger Exploration war. Die Phase 1 der Bohrungen wird voraussichtlich 1.000 bis 1.500 Bohrmeter umfassen."

In einer Pressemitteilung vom 6. März 2017 gibt Metallic Minerals einen detaillierten Überblick über die zwölf identifizierten Zielbereiche auf dem Keno-Silber-Projekt auf der Grundlage der im Winter gemachten Zusammenstellung, einschließlich Arbeiten zur spezifischen Geologie, Erztyp und historischen Aktivitäten. Der erste Fokus der Exploration in 2017 liegt auf den Zielbereichen Homestake, Silver Queen, Caribou und Faith. Hier plant das Unternehmen zusätzliche Gewinnung von Erdproben, die Ziehung von Schürfgräben und geophysikalische Messungen vor Beginn der Phase 1 der Bohrungen. Parallel dazu werden andere Zielbereiche des Keno-Silber-Projekts ein Fokus für geologische Kartierung und Gewinnung von Erdproben an der Oberfläche sein.

Johnson sagt weiter: "Wir sind begeistert diese Chance auf Zusammenstellung eines so aussichtsreichen Blocks an kaum berührten Explorationsgebieten in einem der weltweit ertragreichsten Distrikte mit den höchsten Silbergehalten genutzt zu haben. Die diesjährige Exploration gehört zu den ersten systematisch durchgeführten im östlichen Teil des Keno-Hill-Silber-Distrikts. Wir freuen uns, von den Ergebnissen zu berichten, sobald sie vorliegen."

Über Metallic Minerals Corp.

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von Silber- und Goldlagerstätten in wenig explorierten Regionen bergbaufreundlicher Länder, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch systematische, unternehmerische Exploration Wert zu schaffen wobei das Investitionsrisiko gering und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen Erfolg hoch gehalten werden sollen. Unser Hauptprojekt Keno liegt im historischen Keno-Hill-Silber-Distrikt im Yukon (Kanada), einer Region, die in den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Feinunzen hochgradiges Silber hervorgebracht hat und über eine hervorragende Infrastruktur verfügt, einschließlich Stromnetz, Zugang über (überregionale) Straßen und zwei nahe gelegene Ortschaften mit allen Dienstleistungen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Metallic Minerals Corp. Suite 904 - 409 Granville Street Vancouver, BC, V6C 1T2 Kanada E-Mail: www.metallic-minerals.com

Chris Ackerman Senior Manager - Corporate Communications & IR Phone: +1-604-629 7800 E-Mail: chris.ackerman@metallic-minerals.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

31.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Metallic Minerals Corp. 409 Granville Street BC V6C 1T2 Vancouver Deutschland Telefon: +1-604-629 7800

E-Mail: info@metallic-minerals.com

Internet: www.metallic-minerals.com ISIN: CA59126M1068 WKN: A2ARTX

Börsen: Open Market in Frankfurt; Canadian Venture Exchange, Toronto

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

578921 31.05.2017

ISIN CA59126M1068

AXC0065 2017-05-31/09:02