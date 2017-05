ADVA Optical Networking SE / Netnod bringt neuen Optical IX Dienst mittels 400G DCI Technologie von ADVA Optical Networking auf den Markt . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Betreiber von Internetknoten bietet in Nordeuropa eine neue Generation von Peering Diensten basierend auf der ADVA FSP 3000 CloudConnectTM an Stockholm, Schweden. 31. Mai 2017. ADVA Optical Networking gab heute bekannt, dass Netnod, der führende Betreiber von Internetknoten (Internet Exchanges) in Nordeuropa, für seinen neuen Optical IX Dienst auf die FSP 3000 CloudConnectTM mit 400Gbit/s QuadFlexTM Technologie setzt. Das neu installierte Transportnetz setzt auch die rekonfigurierbaren, optischen Add/Drop Multiplexer (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer, ROADM) und den FSP Network Hypervisor ein. Damit kann Netnod seinen Kunden die volle Kontrolle über ihre Datenströme sowie eine Auswahl an Verbindungsoptionen mit Datenraten bis zu 100Gbit/s bieten. Dank des neue Optical IX Diensts können Netzbetreiber auf schnellere, kosten-effizientere und effektiver gesteuerte Datendienste zugreifen. "Die DCI Technologie von ADVA Optical Networking ermöglicht es Netnod, branchenweit führende optische Interconnect Dienste anzubieten. Dank einer skalierbaren Plattform, die signifikante Kapazitätserweiterungen leisten kann, bietet Netnod seinen Kunden noch mehr Möglichkeiten, ihren Datenverkehr zu vernetzen," sagte Lars Michael Jogbäck, CEO von Netnod. "Gemeinsam mit ADVA Optical Networking bringt Netnod eine neue Dimension von Netzautomatisierung auf den Markt. Durch eine flexible, zukunftssichere Infrastruktur mit Software-Defined Networking (SDN) auf der optischen Ebene wird Netnod weiterhin die Nummer eins sein, wenn es darum geht, Zugang zu der stark vernetzen Regionen Skandinavien und Finnland, sowie zu den wichtigen Märkten im Russland und dem Baltikum zu bieten." Das neue Netz basiert auf optischer Übertragungstechnik mit 96 Kanälen (Wellenlängen) und der 400Gbit/s-fähigen FSP 3000 QuadFlexTM Schnittstellenkarte von ADVA Optical Networking. Sogenannte Superchannels, die durch zwei mit je 16QAM modulierte 200Gbit/s Wellenlängen gebildet werden, steigern die Kapazität erheblich. Das richtungsunabhängige (directionless) optische Übertragungssystem bietet mit dynamisch konfigurierbaren ROADMs eine einmalige Flexibilität. Damit können die Kunden von Netnod selbst entscheiden, ob Verbindungen auf der physikalischen, optischen oder elektrischen Netzschicht hergestellt werden sollen. Der Verkehr kann über redundante oder ungeschützte Schnittstellen geführt werden. Darüber hinaus hat Netnod mit den multi-degree ROADMs und dem Network Hypervisor von ADVA Optical Networking eine solide Basis für ein Software-gesteuertes Netz geschaffen. "Die Kunden von Netnod sehen eine erhöhte Nachfrage nach vielfältigeren und robusteren Lösungen für immer schnellere Verbindungen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bedarf es höchster Flexibilität. Flexibilität, die unsere FSP 3000 QuadFlexTM Schnittstellenkarte liefert. Netnod erhält dadurch nicht nur enorme Kapazität, sondern auch die Flexibilität, den Kunden ein breite Auswahl an möglichen Konfigurationen zu bieten," kommentierte Nicklas Boqvist, Sales Manager Nordics and Baltics von ADVA Optical Networking. "Ein weiterer, wesentlicher Aspekt bei diesem Netzausbau war die Zuverlässigkeit. Netnod kann bei der Zusicherung einer hundertprozentigen Netzverfügbarkeit auf eine langjährige Erfolgsgeschichte verweisen. Durch die hohe Verfügbarkeit des FSP Network Hypervisors, die Carrier-Grade-Qualität der FSP 3000 CloudConnectTM sowie die Unterstützung unserer Ingenieure wird Netnod in der Lage sein, seine hervorragende Reputation für unterbrechungsfreie Dienste weiter auszubauen." Weiterführende Informationen zur DCI-Technologie von ADVA Optical Networking erhalten Sie im folgenden Video: https://youtu.be/7lzwcH6S4_4 (https://youtu.be/7lzwcH6S4_4). # # # Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com). Veröffentlicht von:

