FMW-Redaktion

Ein neuer Tag, wieder wenig Veränderung sowohl an der Wall Street als auch beim Dax. Es geht nicht runter, aber auch nicht wirklich rauf. Blickt man auf die Saisonalität vor allem in den USA, kann man feststellen, dass in einem Nachwahljahr meist Ende Mai Anfang Juni eine Korrektur einsetzte mit durchschnittlichen Abgaben von 2%. Ende Juni folgt dann meist ein erneuter Aufschwung, der dann im August typischerweise sein Hoch erreicht. Derzeit verschlechtert sich die innere Verfassung des Marktes, das heißt die Zahl der US-Aktien, die unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt handeln, nimmt zu. Man könnte also sagen: die Ampel ist auf gelb gesprungen, noch nicht jedoch auf rot.

Derzeit wird der Gesamtmarkt gehalten durch die Tech-Euphorie, eine Art Echo-Blase der New Economy-Euphorie, sichtbar gestern im Erreichen der 1000er-Marke bei Amazon. Die Übergewichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...