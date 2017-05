Die Amazon-Aktie hat am Montag zum ersten Mal in ihrer Geschichte die 1.000 Dollar-Marke durchbrochen. In den letzten Tagen lieferte man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Alphabet um das erstmalige Erreichen dieser Marke. Amazon hat das Rennen gemacht. Zu Erinnerung: Vor ziemlich genau 20 Jahren kam Amazon an die Börse. Damals zu einem Ausgabepreis von 18 Dollar. Mehr dazu von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Weitere Themen im Morning Briefing: Dow Jones, Tesla, 3D Systems, DAX, Dt. Bank, Commerzbank und Rocket Internet.