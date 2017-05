Zürich (ots) - Das Zürcher FinTech-Startup Evolute hat seine erste

Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Verschiedene namhafte

Persönlichkeiten aus der Finanz- und Startup-Szene investieren

insgesamt rund 6 Millionen Franken in die Anbieterin einer

umfassenden Plattformlösung im Bereich Wealth Management. Zugleich

wird Evolute in das Growth Accelerator Programm der Swiss Startup

Factory aufgenommen.



Die Evolute Group, welche im vergangenen März den Zusammenschluss

mit SwissComply, dem führenden Anbieter von regulatorischen

Dienstleistungen für Vermögensverwalter, bekannt gegeben hat, geht

nun einen Schritt weiter. Die erste Finanzierungsrunde ist

abgeschlossen. Das neue Kapital wird für die Weiterentwicklung der

Wealth Management Plattform eingesetzt. Zudem wird der Ausbau der

innovativen hybriden Technologien für massgeschneiderte

Portfoliooptimierung gezielt vorangetrieben.



Kaspar Wohnlich, CEO der Evolute Group, führt aus: "Durch die

Series A Round haben wir die Basis für das weitere Wachstum gesichert

und kommen unserer Vision einen grossen Schritt näher. Dabei geht es

um viel mehr als nur Industrialisierung und Digitalisierung im Wealth

Management. Es gilt nun neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung

unserer Lösung die Bedürfnisse der Vermögensverwaltungsindustrie

sowie die zukünftigen regulatorischen Anforderungen effizient

miteinander zu verknüpfen. Weiter wird die hybride

Portfoliooptimierungstechnologie ab diesem Sommer vorerst den Banken

zugänglich gemacht. Damit wird die Bewirtschaftung von Portfolios,

vor dem Hintergrund einer massiven Margensteigerung infolge

Kostenreduzierung und gleichzeitig deutlich höherer Individualität,

völlig neu definiert.



Gründungsinvestor und Verwaltungsrat Michael Hartweg erläutert

weiter: "Das Finanzierungsbuch war bereits innerhalb kürzester Zeit

gefüllt. Die grosse Nachfrage seitens der Investoren freut uns sehr

und ist für uns grosser Ansporn sowie ein Vertrauensbeweis in unsere

Technologie, das Geschäftsmodell und unsere Mitarbeiter."



Swiss Startup Factory verleiht den letzten Schliff



Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es in das Growth

Accelerator Programm der Swiss Startup Factory aufgenommen wurde.

Dieses selektioniert die schweizweit besten Startup Unternehmen,

welche sich in einer signifikanten Wachstumsphase befinden.

Co-Founder & Executive Chairman der Swiss Startup Factory Mike Baur

zeigt sich ebenfalls erfreut über das neue Engagement in Evolute:

"Mit der Aufnahme von Evolute in das Growth Accelerator Programm der

SSUF haben wir eines der spannendsten und am schnellsten wachsenden

FinTech Unternehmen der Schweiz gewinnen können. Ich freue mich

darauf mit dem Team durchstarten zu können."



Über Evolute Group AG



Die Evolute Group AG ist mit 48 Mitarbeitern einer der grössten

und am schnellsten wachsenden Anbieter von umfassenden Technologie-

und Outsourcinglösungen für die Vermögensverwaltung und das Asset

Management in der Schweiz. Als zuverlässiger Partner übernimmt die

Evolute Group AG für Banken, Vermögensverwalter mit und ohne

kollektiven Kapitalanlagen sowie Family Offices das Outsourcing von

umfassenden Softwarelösungen, Compliance & Legal, Risk Management und

Data Operations. Die Evolute Group AG mit Sitz in Zug verfügt über

Standorte in Zürich/Schweiz sowie in Lviv/Ukraine.



