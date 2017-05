FRANKFURT (dpa-AFX) - Der lustlose Handel hat sich auch am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt zunächst fortgesetzt. Entgegen einer zuvor noch leichter erwarteten Tendenz konnte der Dax in den ersten Handelsminuten aber immerhin um 0,18 Prozent auf 12 621,55 Punkte zulegen. Er musste dabei auch ohne klar richtungsweisende Vorgaben aus Übersee auskommen. Seine Mai-Bilanz ist mit einem neuen Rekordhoch von 12 841 Punkten und einem Zuwachs von bisher rund 1,4 Prozent Plus positiv.

Seit etwa zwei Wochen bewegt sich der Dax nun schon in einem engen Rahmen von lediglich 150 Punkten. Die Landesbank Hessen-Thüringen begründete dies damit, dass umgehend Käufe einsetzen, sobald die Marke von 12 600 Punkten um rund 40 Punkte unterschritten werde. Verantwortlich dafür seien wohl Handelssysteme, die auf Algorithmen basieren. Auch bremsten derzeit politische Unsicherheiten in Nordkorea und Italien die Risikobereitschaft der Anleger.

Auch die anderen deutschen Indizes zeigten sich nur moderat bewegt: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,10 Prozent auf 25 255,32 Punkte, während der TecDax um 0,11 Prozent auf 2281,92 Punkte nachgab. Auf europäischer Bühne stand der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 3563,11 Punkten ebenfalls knapp im Plus./tih/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0073 2017-05-31/09:25