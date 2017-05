Die Münchener Rück (WKN: 843002) ist eine ganz besondere Dividendenaktie aus dem DAX. Warren Buffett trennte sich zwar schon, dennoch gibt es allerhand, was Investoren zufrieden stellen könnte.



Heute möchte ich gerne einmal sammeln, was genau die Aktie denn insgesamt so besonders macht. Und natürlich die Frage beantworten, wieso ich zu dem aus dem Titel erkennbaren Entschluss komme, dass der heimische Rückversicherer durch und durch solide wirtschaftet.



Lass uns dazu einen Blick auf die Unternehmensgeschichte werfen, sowie auf aktuelle Problemstellungen, die wegweisend für die Zukunft sein dürften.

Indikatoren der Vergangenheit

Dass die Münchener Rück solide wirtschaftet, lässt sich zum einen aus der überaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...