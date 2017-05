Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel sinken im April

Die deutschen Einzelhändler haben im April wider Erwarten ein Umsatzminus verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,3 Prozent prognostiziert. Für März wurde der monatliche Anstieg um real 0,2 Prozent bestätigt. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im April preisbereinigt um 0,9 Prozent niedriger.

Österreichs Wachstum von Industrie, Bau und Export getragen

Die österreichische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2017 positive Impulse von der Industrie, der Bauwirtschaft und vom Export erhalten. Zudem war das Wachstum höher als zunächst ausgewiesen. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Zunächst war das BIP-Wachstum mit 0,6 Prozent beziffert worden.

Chinas Industrie im Mai mit stabilem Wachstum

Die Industrie in China ist im Mai stabil gewachsen, während ein weiterhin reger Immobilienmarkt eine stärker als erwartete wirtschaftliche Dynamik im zweiten Quartal signalisiert. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Mai wie im Vormonat bei 51,2 Punkten, wie das Nationale Statistikbüro und Branchenverband China Federation of Logistics and Purchasing mitteilten. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten im Median mit 51,0 Zählern gerechnet.

Japans Industrie mit stärkstem Wachstum seit sechs Jahren

Die Industrieproduktion in Japan hat im April das stärkste Wachstum seit knapp sechs Jahren verzeichnet. Getragen wurde das Wachstum vor allem von der Automobil- und Halbleiterfertigung. Nach Angaben des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie legte die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent zu. Das war der größte prozentuale Anstieg seit Juni 2011, als die Fertigung nach dem schweren Erdbeben und Tsunami in jenem Jahr um 4,2 Prozent zulegte. Volkswirte hatten sich allerdings mit einem Plus von 4,5 Prozent noch mehr erhofft.

Brainard sieht Zeit für weitere Zinserhöhung kommen

Nach Einschätzung von Fed-Gouverneurin Lael Brainard dürfte es bald an der Zeit sein, die Leitzinsen erneut anzuheben. Mit Blick auf weitere Zinserhöhungen im späteren Jahresverlauf gab die Notenbankerin allerdings zu bedenken, dass die Inflation die Pläne der Federal Reserve durchkreuzen könnte, sollte sie nicht anziehen.

Mindestens 40 Tote bei Autobombenanschlag in Kabul

Bei der Explosion im Diplomatenviertel von Kabul sind mindestens 40 Menschen getötet oder verletzt worden. Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, war in der afghanischen Hauptstadt am Mittwochmorgen eine Autobombe explodiert. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, wurden mehr als 60 Verletzte in Krankenhäuser gebracht, darunter viele Zivilisten. Zur Zahl der Todesopfer konnte er zunächst keine Angaben machen.

Cavusoglu: Gabriel am Montag zu Gespräch über Incirlik-Streit erwartet

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu erwartet seinen deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) am kommenden Montag zu einem Gespräch über den Streit um Besuche von Bundestagsabgeordneten am türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Gabriel werde am Montag in die Türkei kommen, "wir werden mit ihm über die Frage Incirlik sprechen", sagte Cavusoglu vor Journalisten in Ankara.

USA testen erstmals Abwehr einer Interkontinentalrakete

Angesichts der zunehmenden Spannungen mit Nordkorea haben die USA erstmals die Abwehr einer Langstreckenrakete getestet. Das auf dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien installierte Raketenabwehrsystem habe "erfolgreich eine Interkontinentalrakete abgefangen", erklärten die US-Streitkräfte. Die Testrakete sei von den Marshall-Inseln im Pazifik abgefeuert worden. Der Test mit einer Rakete, wie sie sich Nordkorea zu beschaffen versucht, wurde als Warnung an Pjöngjang verstanden.

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Mai -5 (Apr: -7)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: -8

Südkorea Industrieproduktion Apr -2,2% (PROG: +1,2%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Apr +1,7% (PROG: +5,4%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Apr 101,0 (März: 100,8)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.