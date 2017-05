Haar - PANTALEON-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTALEON Entertainment AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) unter die Lupe. PANTALEON-CEO Dan Maag habe den Aktienexperten im April gesagt, dass er sich bezüglich Pantaflix in der Finalisierung eines Joint Ventures in China befinde.

