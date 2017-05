LONDON (Dow Jones)--Die Konservativen unter Premierministerin Theresa May droht bei der Wahl am 8. Juni der Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament. Einer neuen Umfrage von YouGov zufolge für die Zeitung Times könnten die Konservativen 20 Sitze verlieren und die Labour-Partei 30 Sitze gewinnen. In diesem Fall würden den Konservativen 16 Sitze für eine absolute Mehrheit im Parlament fehlen.

Die Umfrage erfolgte nach einem neuen Berechnungsmodell, in das die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise einfließen. Das Institut merkte jedoch an, dass es bei diesem Modell eine große Fehlermarge gibt.

Die Zustimmungswerte für die Konservativen sind seit der Präsentation des Wahlprogramms spürbar gefallen. Den Verlust der absoluten Mehrheit hatte bislang aber noch kein Institut vorhergesagt. Besonders schlecht scheinen Pläne angekommen zu sein, wonach ältere Menschen mehr für die Gesundheitsversorgung zahlen sollen.

