mybet Holding SE veröffentlicht Quartalszahlen: Danach setzte sich der negative Umsatztrend der Vorquartale auch in Q1-2017 mit einem Rückgang um rund 29% auf 8,9 Mio. EUR fort. Belastend war der Umstand, dass die neu entwickelte Online-Sportwetten- und Casino-Plattform in Q1 noch nicht vollumfänglich in Betrieb genommen werden konnte. Gleichzeitig war die Sportwetten-Branche, und damit auch mybet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...