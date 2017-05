Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,1 Prozent auf 12.614 Punkte. Es fehle an frischen Impulsen, sagten Händler. Viele Anleger wollten die für die US-Zinspolitik entscheidenden Arbeitsmarktdaten im weiteren Wochenverlauf abwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...