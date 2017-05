-------------------------------------------------------------- Mehr SOS-Infos http://ots.de/kakxG --------------------------------------------------------------



Lima/München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Fußballstar Claudio Pizarro setzt sich für Kinder in Peru ein, die von Armut, Gewalt und Kriminalität bedroht sind. Bei einer Reise in seine Heimatstadt Lima besuchte der Angreifer von Werder Bremen gemeinsam mit seiner Frau Karla ein Projekt der SOS-Kinderdörfer, das er mit 114.000 Euro unterstützt.



"Ich hatte eine tolle Kindheit und wurde von meinen Eltern immer gefördert", sagte der 38 Jahre alte Torjäger bei seinem Besuch: "Jetzt will ich einen Teil des Glücks zurückgeben, das ich erfahren habe."



Der ehemalige Kapitän der peruanischen Nationalmannschaft wurde von Dutzenden SOS-Kindern empfangen. "Als Pizarro aus dem Auto stieg, gab es kein Halten mehr", erzählt eine peruanische SOS-Mitarbeiterin: Jubelnde Mädchen und Jungs mit funkelnden Augen bildeten eine Traube um ihren Helden. Der ließ sich bereitwillig ausfragen und kickte mit den Jungs und Mädchen auf einem angrenzenden Fußballfeld.



"Ich habe mich entschieden, die Leute von den SOS-Kinderdörfern in ihrer Arbeit zu unterstützen, weil sie Kindern in so vielen Ländern nachhaltig mit Bildung helfen. Mit meinem Beitrag möchte ich vor allem den peruanischen Kindern helfen, damit sie die Chance auf eine gute Ausbildung bekommen - wer weiß, vielleicht ist auch ein zukünftiger Nationalspieler mit dabei!", sagte Pizarro.



OTS: SOS-Kinderdörfer weltweit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/1658 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_1658.rss2



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Boris Breyer Medienkommunikation SOS-Kinderdörfer weltweit Tel.: 089/179 14-287