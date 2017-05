München (ots) -



- In der Spitze steigen Übernachtungskosten zur Kieler Woche sogar um 137 Prozent - Travemünder Woche: nur noch drei Hotels in Veranstaltungsnähe verfügbar - Warnemünder Woche: Übernachtung im Doppelzimmer bereits ab 80 Euro



Zur Kieler Woche vom 17. bis 25. Juni steigen die Hotelpreise. Für eine Übernachtung im Doppelzimmer zahlen Besucher zum zweiten Regattawochenende (24. bis 25. Juni) im Schnitt doppelt so viel wie eine Woche später.*) In der Spitze beträgt der Aufschlag für ein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel sogar 137 Prozent pro Nacht.



Ein Vergleich verschiedener Hotelanbieter lohnt sich: In der aktuellen Betrachtung kostet eine Nacht im Maritim Hotel Bellevue Kiel beim teuersten Anbieter 326 Euro. Der günstigste Anbieter verlangt dagegen nur 265 Euro - eine Ersparnis von immerhin 19 Prozent.



Travemünder Woche: nur noch drei Hotels in Veranstaltungsnähe verfügbar



Besucher der Travemünder Woche (21. bis 30. Juli), die in Zentrumsnähe übernachten wollen, sollten schnell buchen. Zum Zeitpunkt der Auswertung boten nur noch drei Hotels im CHECK24-Hotelvergleich freie Zimmer zu den gewählten Kriterien an. Die Nacht im Doppelzimmer kostet am zweiten Festwochenende in der günstigsten verfügbaren Unterkunft 135 Euro.



Bisher hat keines der betrachteten Hotels seine Zimmerpreise zur Travemünder Woche erhöht. Möglicher Grund: Sowohl am betrachteten Wochenende zur Travemünder Woche als auch am Vergleichswochenende sind in fast allen Bundesländern Sommerferien. Dadurch bleibt das Hotelpreisniveau auch am Wochenende nach der Veranstaltung hoch.



Warnemünder Woche: Übernachtung im Doppelzimmer bereits ab 80 Euro



Während der Warnemünder Woche (01. bis 09. Juli) übernachten Gäste am zweiten Veranstaltungswochenende zu gewählten Kriterien im Doppelzimmer im Umkreis von zehn Kilometern vom Zentrum bereits ab 80 Euro. Besucher, die ein Hotel in maximal zwei Kilometern Entfernung zum Zentrum wählen, zahlen mindestens 242 Euro für eine Nacht im Doppelzimmer.



*)allgemeine Suchkriterien: mind. drei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, max. zehn Kilometer Luftlinie zum Zentrum von Kiel, Warnemünde bzw. Travemünde. Übernachtungszeitraum Kieler Woche: Samstag, 24. bis Sonntag, 25. Juni 2017, Vergleichszeitraum: Samstag, 01. bis Sonntag, 02. Juli 2017; Übernachtungszeitraum Warnemünder Woche: Samstag, 08. bis Sonntag 09. Juli 2017, Vergleichszeitraum: Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Juli 2017; Übernachtungszeitraum Travemünder Woche: Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Juli 2017, Vergleichszeitraum: Samstag, 05. bis Sonntag, 06. August 2017. Stand der Hotelpreise: 22.05.2017; alle genannten Hotelpreise gelten pro Nacht im Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter: http://ots.de/vvHe8



