Frankfurt - BNP Paribas erweitert das Angebot an Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit den zwei neuen ETCs - BNPP EUR Hedged Gold ETC (ISIN DE000PB6G0E0/ WKN PB6G0E) und BNPP EUR Hedged Palladium ETC (ISIN DE000PB6PAE6/ WKN PB6PAE) - könnten Anleger an der Wertentwicklung der Edelmetalle Gold und Palladium partizipieren. Beide ETCs würden sich jeweils auf den Kassapreis in US-Dollar für eine Feinunze des zugrunde liegenden Edelmetalls beziehen. Das Währungsrisiko von US-Dollar zu Euro sei minimiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...