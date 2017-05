Im gestrigen Tagesverlauf konnte der Goldpreis erst ein neues Hoch in der Erholungsbewegung erreichen - prallte jedoch an der 1.270$-Marke nach unten ab und testete die runde 1.260$. An diesem Niveau wiederum darf mit Unterstützung gerechnet werden. Aktuell kann sich der Goldpreis leicht erholen. Die Stundenkerzen machen zudem Hoffnung. So bildete sich in der sehr kurzfristigen Zeitebene ein Trendwendemuster, ...

