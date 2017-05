Als eines der weltweit wenigen Bergbauunternehmen für den gesuchten Rohstoff Vanadium ist Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) bekannt, das neben seinem Topprojekt Gabanintha in Australien auch starke Akzente im Vertrieb von auf Vanadium basierenden Energiespeicher setzt. Mit dem südafrikanischen Projekt Blesberg, das Australian Vanadium mit seinem Joint-Venture-Partner SALT betreibt, hat man erstmals auch Lithium ins Projektportfolio aufgenommen. Am 30. Mai 2017 hat das Management nun ein umfangreiches Update der Aktivitäten auf dem Lithiumprojekt in Südafrika veröffentlicht. Folgende Highlights gibt es zu vermelden: Die ersten 18 Bohrlöcher (rd. 1.400m) sind niedergebracht - die Ergebnisse sind noch ausstehend, aber Pegmatite in allen Bohrkernen enthalten. Neues Bohrteam engagiert, da das alte zu langsam arbeitete. Proben von Grabenschürfungen zeigen vielfache Pegmatitkörper, die die Streichlänge auf Noumas 1 auf über 1 km ausdehnen. Auf Zone P2 konnte die 50m breite Pegmatitschicht ebenfalls erweitert werden und bietet nun neue Bohrziele. Pegmatitproben aus den Schürfgräben sind am Weg ins Labor. Sie sollen die Möglichkeiten für hochwertiges Lithium und Feldspat aufzeigen. Das Bohrprogramm von insgesamt 4.000m an Rückspülbohrungen und 500m Diamantbohrungen läuft zügig voran. Bei den bisherigen 18 Bohrkernen konnte man neben Spodumene auch Tantalit und Beryl sichten, wie auch reinweißen...

