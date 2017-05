Schon die Tatsache, dass der Kurs wieder anzieht, wird für weitere Kurssprünge sorgen, da die verschiedenen Shortseller nasse Füße bekommen und sich "zu jedem Preis" eindecken müssen. Vom 22. bis 26. Mai kaufte das Unternehmen massiv eigene Aktien (Stückzahl: rund 101.000) zurück, auch der in vier Wochen erfolgte Rückkauf (rund 360.000 Stück) kann sich sehen lassen. br/>

Wall Street:Das verlängerte Wochenende haben die US-Anleger offensichtlich nicht dazu genutzt, um neue Inspiration in Sachen Investitionen zu tanken. Die gestrige Handelssitzung brachte keine Richtungsentscheidung, es ging eher lustlos zur Sache. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,2 Prozent in den Feierabend, der S&P 500 schloss 0,1 Prozent tiefer. Gegen den Strom schwamm der Nasdaq 100. Hier ging es um 0,1 Prozent aufwärts. br/>

