- Trace[R] ist ein schnelles Selbsttestgerät zum laborgenauen Messen der Biomarker von Wohlbefinden und Erkrankung - Trace[R] Lipids Panel misst Cholesterin-Marker im Blut eines Fingerstichs mit quantitativen Laborstandard-Ergebnissen, die innerhalb von Minuten zur Verfügung stehen - Lipids Panel und App können zur Überwachung von kardiovaskulären Risiken beitragen, ohne dass Blutproben in ein Zentrallabor gesendet werden müssen



Atonomics A/S, ein Unternehmen für medizinische Konsumenten-Diagnostik, das persönliche Zentrallaborstandard-Daten bietet, gab heute die CE-Kennzeichnung seines ersten Produktes bekannt, einem Lipid-Testpanel auf der firmeneigenen Trace[R]-Plattform.



Trace[R], ein persönliches Biomarker-Gerät, ist eine bahnbrechende Selbsttest-Plattform für präzise, kostengünstige und einfach zu verwendende Diagnostik. Das Lipid-Panel bestimmt den gesamten Gehalt von Cholesterin, HDL (Lipiden hoher Dichte), LDL (Lipiden niedriger Dichte) und Triglyzeride aus einem Fingerstich Blut mit quantitativen Laborstandard-Ergebnissen, die innerhalb von Minuten geliefert werden. Der einfache Kartuschen-Test kann genutzt werden, um die Effektivität von Diäten, Änderungen der Lebensweise und Medikationen zur Senkung der Cholesterinwerte zu testen, einem Schlüsselmarker für kardiovaskuläre Risiken. Das Gerät wird zum komfortableren Ablesen und Rückverfolgen mit einer App verlinkt.



"Wir freuen uns, unser erstes Produkt auf den Markt zu bringen, nachdem wir gezeigt haben, dass wir mit einem kleinen und benutzerfreundlichen Format, das ideal für Point-of-Care-Anwendungen ist, die Genauigkeit eines Zentrallabors erreichen können. Die erste CE-Kennzeichnung ist für die professionelle Nutzung zur In-Vitro-Diagnostik (IVD), und eine CE-Kennzeichnung für den Selbsttest ist für später in diesem Jahr vorgesehen, die uns ermöglichen wird, Trace[R] direkt für die Verbraucher zur Heimanwendung zu vermarkten", sagt Thomas Warthoe, CEO.



Das Unternehmen plant die Einführung einer Reihe von Vorbeugungs- und Krankheitsmarker-Tests mit Pipelineprodukten, einschließlich HbA1c, einer langfristigeren Diabetesmessung, CRP, einem wesentlichen Entzündungsmarker, Vitaminspiegel, Überwachung von genetischen Erkrankungen unter Ernährungskontrolle und vielen anderen Überwachungsparametern chronischer Krankheiten. Durch die Nutzung eines Plattformkonzepts und Standard-Testchemie kann die Einführung von neuen Tests schnell in einigen Monaten erfolgen.



"Nach den technischen und behördlichen Nachweisen unserer Plattform-Technologie forcieren wir jetzt die kommerzielle Umsetzung durch Multikanal-Partnerschaften. Über professionelle IVD- und therapiebegleitende Diagnostik hinaus sehen wir ein schnell wachsendes Interesse an verbraucherorientierter Diagnostik. Trace[R] ist bestens aufgestellt, zu einem führenden Wegbereiter in der digitalen Gesundheitspflege zu werden", so Oliver Hofmann, CBO.



Über Atonomics



Atonomics ist ein Unternehmen für medizinische Konsumenten-Diagnostik, das Trace[R], entwickelt hat, ein Selbsttestgerät zum Messen von Markern für Wohlbefinden und Krankheit, die in Zusammenhang mit dem Lebensstil und dem Management von chronischen Krankheiten stehen. Ein wichtiger Unterschied zu Konkurrenten ist das kombinierte Angebot von hoher Präzision UND niedrigen Kosten, durch die Nutzung eines unternehmenseigenen Konzepts zur Blutfilterung und bewährter Standard-Testchemie. Das daraus hervorgehende benutzerfreundliche Gerät eignet sich ideal für die Untersuchung und Überwachung von Anwendungen in einem ambulanten Setting, einschließlich Apotheken, Gesundheitskiosks und Heimnutzung.



Über Trace[R] Lipids



Trace bestimmt das Gesamtcholesterin, HDL (Lipide von hoher Dichte), LDL (Lipide von niedriger Dichte) und Triglyzeridspiegel von einem Fingerstich Blut mit quantitativen Labor-Standardergebnissen, die innerhalb von Minuten geliefert werden. Laut WHO ist die Erhöhung des gesamten Cholesterins eine wesentliche Ursache für die Krankheitslast und ein Schlüsselrisikofaktor für Herzkrankheiten und Schlaganfälle. Hohe Cholesterinwerte werden als die Ursache für 2,6m Todesfälle pro Jahr erachtet, mit einer weltweiten Verbreitung von 39%, die in Europa auf 54% gestiegen ist. In OECD-Ländern nimmt ~9% der Bevölkerung Medikamente zur Senkung von Cholesterin, wobei 1 Person von 5 an Nebenwirkungen leidet. Alternative Konzepte zur Senkung von Cholesterin beinhalten Änderung der Ernährung und körperliche Betätigung. Der Marktwert von PoC Lipids Testing lag bei $200m im Jahr 2014, mit einem geschätztem Wachstum auf> $280m bis zum Jahr 2022 (Grand View Research).



