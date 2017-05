(Mit weiteren Details und Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) Gränichen AG/Manisa (awp/sda) - Wegen wiederholter Erdbeben in der Region unterbricht der Heizungs- und Lüftungshersteller Zehnder die Produktion in seiner Fabrik im türkischen Manisa. Das Unternehmen will den Zustand des Produktionsgebäudes und die Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...