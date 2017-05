Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Benoit Coeure hat die Finanzminister des Euroraums aufgefordert, rasch Klarheit über die geplanten Schuldenentlastungsmaßnahmen für Griechenland zu schaffen. Das sei auch eine Grundvoraussetzung dafür, griechische Anleihen in das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) aufzunehmen, sagte Coeure laut vorab verbreitetem Redetext in Frankfurt.

"Wir bedauern, dass sich die Eurogruppe bei ihrem jüngsten Treffen nicht auf eine Definition der Schuldenentlastungsmaßnahmen einigen konnte. Die Diskussionen laufen noch, aber es ist meiner Ansicht nach wichtig, dass beim Eurogruppe-Treffen am 15. Juni eine Einigung erzielt wird", sagte Coeure wörtlich.

Zwar sollten diese Maßnahmen erst am Ende des Hilfsprogramms Mitte 2018 implementiert werden, doch würde eine frühzeitige Klarheit über ihren Inhalt dazu führen, dass der damit einhergehende Nutzen bereits früher wirksam werden könnte, sagte Coeure und fügte hinzu: "Klarheit über die Schuldenmaßnahmen ist auch eine notwendige Voraussetzung dafür, dass griechische Staatsanleihen prinzipiell in das Programm für den Ankauf öffentlicher Anleihen aufgenommen werden können."

Der EZB-Direktor deutete an, dass in dieser Hinsicht auch die Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) von Bedeutung wäre, der seinerseits seit langem einen Schuldenschnitt für Griechenland fordert. Vor allem in Deutschland stößt diese Forderung jedoch auf Ablehnung.

Griechenland verhandelt seit einiger Zeit mit seinen institutionellen Gläubigern über die Ergebnisse der zweiten Prüfung des aktuellen Hilfsprogramms. Bisher ist es noch nicht zu Auszahlung der nächsten Kredittranche von 7 Milliarden Euro gekommen.

