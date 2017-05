Jüngste USB-C-Ladetechnologie komplettiert das Angebot von Analogix für PCs und PC-Zubehör der nächsten Generation

Analogix Semiconductor, Inc. gab heute die Verfügbarkeit seiner SlimPort ANX7447-Familie von Einchip-Port-Controllern USB Power Delivery (PD) Version 3.0 mit DisplayPort Alt Mode Mux bekannt, welche die jüngste USB-C™-Ladetechnologie für Notebooks, Desktops und 2-in-1-PCs der nächsten Generation ermöglicht.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170531005633/de/

ANX7447 USB-C single-chip port controller with PD 3.0 for next generation notebooks, desktops, and 2-in-1s. (Graphic: Business Wire)