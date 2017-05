BERLIN (dpa-AFX) - Das Erste hat am Dienstag mit Live-Fußball und den Serien am Abend den Ton im deutschen Fernsehen angegeben. Zunächst schalteten gegen 18 Uhr im Schnitt 3,76 Millionen Zuschauer das Relegationsspiel um den letzten verbleibenden Platz in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Die Begegnung entschied Jahn Regensburg beim TSV 1860 München mit 2:0 für sich und stürzte damit den Gastgeber in die Drittklassigkeit. Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent. Am Abend verfolgten ab 20.30 Uhr 5,83 Millionen Menschen (20,1 Prozent) den Serienklassiker "Um Himmels Willen" und ab 21.20 Uhr 5,47 Millionen (18,8 Prozent) die Krankenhaussoap "In aller Freundschaft"./cr/DP/fbr

ISIN LU0061462528 DE000PSM7770

AXC0098 2017-05-31/10:24