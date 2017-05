BASEL/BOSTON (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will ab dem kommenden Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren. Eine vermehrte Bündelung von Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen solle das Unternehmen stärker machen, teilte Novartis am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in Boston mit. Zudem habe das Unternehmen derzeit zwölf mögliche Blockbuster - sprich, Produkte mit einem potenziellen Milliardenumsatz - in der Pipeline. Bis Ende des Jahrzehnts strebt Novartis in den USA und der EU 40 Zulassungsanträge an.

Das geplante Wachstum will Novartis teilweise mit den bereits eingeführten Mitteln Cosentyx und Entresto erreichen, für das das Management weitere Anwendungsgebiete im Auge hat. Hinzu kämen etwa das neulich zugelassene Krebsmittel Kisqali sowie Nachahmer-Arzneien (Generika) und Produkte für die Augenheilkunde.

Die Novartis-Aktie startete mit Kursgewinnen in den Handel, rutschte aber wenig später in die Verlustzone. Am Vormittag lag ihr Kurs mit 0,1 Prozent marginal im Minus bei 78,70 Schweizer Franken.

Die Novartis-Tochter Sandoz will ihre Biosimilars Adalimumab und Infliximab derweil auch in der Europäischen Union verkaufen. Die Generika-Sparte des Konzerns beantragte dazu bei der EU, das Mittel für die gleichen Krankheitsbilder zuzulassen wie die jeweiligen Original-Arzneien Humira von Abbvie und Remicade von Janssen.

Zudem meldete Novartis positive Studienergebnisse für seinen Produktkandidaten CTL119, den er zusammen mit Ibrutinib gegen chronisch lymphatische Leukämie (CLL) getestet hat. Die Patienten sprächen stark auf das Mittel an, und bei acht von neun bewertbaren Patienten hätten sich nach drei Monaten keine Anzeichen für CLL im Knochenmark mehr gefunden./stw/nas/stb

