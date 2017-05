Nach nun acht Jahren Hausse befinden wir uns in einem der längsten Bullenmärkte in der Geschichte des Aktienhandels. Unsicherheit macht sich breit. Sind Aktien nicht langsam teuer bewertet? Gerade US-Aktien sehen nicht mehr preiswert aus, das mittlere Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 liegt mittlerweile über 25 und damit deutlich über dem historischem Mittelwert von gut 15. Bei europäischen Aktien ist die Bewertung weniger brisant, kommt es jedoch zu einer stärkeren Korrektur am US-Markt, wird dies den europäischen Markt mitreiß...

Sei kein falscher Prophet



Es ist jedoch niemals eine gute Idee zu versuchen, den Markt zu timen. Niemand kann vorhersagen, wann der Bullenmarkt enden wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...