Aktie im Fokus - RWE

Wie soeben schon erwähnt, hat E.ON seine alten Kraftwerke in der Tochter Uniper gebündelt und diese Tochter anschließend abgespalten und an die Börse gebracht. Der altehrwürdige Konzern versucht sich jetzt also im Bereich der neuen Energien/Technologien zu behaupten und hat dabei durchaus schon Fuß gefasst. Genau den umgekehrten Weg ging zuletzt RWE.

Hier hat man das aussichtsreiche Zukunftsgeschäft in der Tochter Innogy gebündelt und diese als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Schaut man sich die Sache näher an, scheint RWE sinnvoller agiert zu haben. Dies gilt umso mehr, da es ständig neue Übernahmegerüchte um Innogy gibt. Daher sollte auch die RWE Aktie weiter profitieren können und steigen. Wenn nicht sollte man sich unterhalb von 16 Euro ausstoppen lassen.

