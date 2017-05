Dublin (ots/PRNewswire) -



Die KamaGames Group, ein weltweit tätiger Entwickler und Herausgeber von Social-Casino-Games für mobile Plattformen, meldete heute im Rahmen des Auftakts der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 7-jährigen Bestehen des Unternehmens den Abschluss eines weiteren sehr erfolgreichen Jahres.



In einem Jahr, in dem die gesamte Branche ein allgemeines Wachstum erlebte und neue Marktteilnehmer hinzukamen, setzte KamaGames durch eine Kombination von strategischen Partnerschaften, eine starke Rekrutierungsoffensive, die Einführung mehrerer neuer Produkte und die Expansion in einige aufstrebende Märkte sein Wachstum fort.



Daniel Kashti, Chief Marketing und Commercial Officer bei KamaGames, sagte: "Es war ein großartiges Jahr inmitten eines sehr wettbewerbsfähigen Umfelds, in dem ein Umsatzwachstum von mehr als 40 % im Vergleich zum Vorjahr ein großartiger Beweis für die Qualität unseres Portfolios und die alltägliche harte Arbeit aller Beteiligten ist. Pokerist, das jetzt sein 7. Jubiläum feiert, zeigt weiterhin Wachstum und behauptet sich durch seine ständige Weiterentwicklung gut darin, bestehende und neue Spieler zu binden.



Wir sind sehr stolz auf das, was wir dieses Jahr erreicht haben, jedoch wäre dieser Erfolg nicht ohne die Unterstützung unserer Partner und natürlich unserer Millionen von Spielern auf der ganzen Welt möglich gewesen. Auch in den kommenden 12 Monaten werden wir durch die Stärkung unseres Gaming-Angebots weiterhin das realistischste, spannendste und fairste Gaming-Erlebnis bieten. Dies wird ermöglicht durch die Intensivierung des Spieleerlebnisses unserer aktuellen Spiele sowie die Einführung neuer Spiele und neuer Spieleerlebnisse auf neuen und aufkommenden Technologieplattformen. Wir sind zuversichtlich, dass die Spieler von unseren neuen Titeln, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, genauso begeisterst sein werden wie von Pokerist, Blackjackist, Roulettist und Baccarist."



Das Geschäftsjahr 2016/17 war zudem geprägt durch die Ankündigung einer Reihe von wichtigen Partnerschaften für KamaGames - z. B. mit Viber -, die Erweiterung bestehender Partnerschaften - z. B. mit Tango Messaging Service - und durch den Relaunch der vorhandenen Titel auf den Smart-TV-Plattformen von Amazon und Samsung.



Neben einer starken wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb der KamaGames-Gruppe hat sich in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls das Titel-Portfolio des Unternehmens deutlich vergrößert. Eine Zunahme bei der Anzahl der neuen Spieler, die sich den KamaGames-Tischen anschließen, hat dazu beigetragen, dass die Anzahl der Chips im vergangenen Jahr verdoppelt wurde. Außerdem wurden im Vergleich zu 2016 mehr als 740 Millionen zusätzliche Poker-Hands gespielt.



Die Anzahl der durchschnittlichen gleichzeitigen Spieler nahm ebenso um beeindruckende 30 % zu, was weitgehend durch die Einführung von 2 neuen Titeln - Baccarist und Omaha - begünstigt wurde, sowie durch die Aufnahme einer Vielzahl von neuen Features im Portfolio, darunter Pro Tables, Leader Boards, freischaltbare Leistungen und die äußerst populären Turniere, an denen mittlerweile jeden Monat rund 500.000 Spieler teilnehmen.



Mit Blick auf die nächsten 12 Monate wird KamaGames seine nächste globale Wachstumsphase starten, die sich auf die Erweiterung der bestehenden Installationsbasis in Asien durch eine stärkere Präsenz in der Region und das Eingehen von Partnerschaften mit wichtigen Vertriebspartnern in Südostasien und Indien konzentrieren wird. Neben einem umfangreichen, portfolioübergreifenden Update, das in den nächsten Wochen stattfindet, werden vor Jahresende mehrere neue Titel erwartet, sowie weitere Ankündigungen zu den Details der neuen Plattformtechnologie, wie z. B. VR, AR und HTML 5.



