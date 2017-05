München (ots) - Marisa Burger (44) hat heimlich wieder Ja gesagt. Das verriet der "Rosenheim Cops"-Star der Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL in einem Interview: "Ich habe seit drei Jahren einen neuen Mann an meiner Seite", so Burger, die als Sekretärin "Miriam Stockl" unter anderem für ihren Routinesatz "Es gabat a Leich!" berühmt ist. "Wir sind jetzt zwei Jahre verheiratet. Es war eine große Hochzeit in Bayern, dennoch haben wir unsere Heirat für uns behalten", bekennt die Schauspielerin. "Mein Mann Werner Müller ist Chef-Restaurator am Kunstmuseum Basel. Wir kannten uns schon lange vorher. Unsere Kinder sind gemeinsam auf die Schule gegangen und wir waren Nachbarn." Ihren Namen hat sie nicht verändert.



Eine Ehe hat Burger bereits hinter sich. Vor drei Jahren ließ sie sich scheiden. "Wir konnten die Fronten schnell klären, das hat es uns allen leichter gemacht", bemerkt sie. "Wenn ich Dinge anpacke, ziehe ich sie auch durch." Ob die zweite Ehe besser ist? - "Sie ist unabhängiger", findet Marisa Burger. "Ich stehe auf eigenen Beinen und weiß genau, was ich will und was nicht. Mein Mann und ich begegnen uns auf Augenhöhe, das gefällt mir an unserer Beziehung." Das Bedürfnis, noch einmal ein Kind zu bekommen, hat sie nicht. "Uns reichen drei", sagt sie. "Werner hat zwei Kinder, ich eins, und alle kommen gerne zu uns und finden es schön, dass wir uns lieben." Sie habe ihre Tochter bereits mit Anfang 20 bekommen. "Das war sehr früh sehr viel Verantwortung. Jetzt ist es okay, dass mein Beruf dran ist."



Die Darstellerin lebt in München, ihr Mann in Basel. "Wir pendeln", erzählt sie. "Wenn ich drehe, kommt mein Mann. Habe ich frei, fahre ich nach Basel. Aber ich mag auch die Zeit mit mir alleine: Ich mache viel Sport, lese gerne und koche für Freunde." Der Alltag mache bei Paaren oft vieles kaputt. "Bei uns nicht." In Liebesdingen sei sie keine Pragmatikerin. "Ich genieße es sehr, Zeit zu zweit zu verbringen, sei es bei einem schönen Candle-Light-Dinner oder bei einem Wellness-Wochenende."



Älterwerden wird langsam ein Thema, das die 44-Jährige beschäftigt. "Früher habe ich mir keine Gedanken gemacht", erinnert sie sich. "Aber ich bin in einem Beruf, in dem auf Jugendlichkeit und Vitalität großer Wert gelegt wird. Natürlich sehe ich da graue Haare oder eine neue Falte kritisch. Andererseits hatte ich mit 30 auch ein Problem, wenn da mal ein Pickel war." Am Ende sei es vergeudete Energie, sich mit Äußerlichkeiten das Leben schwer zu machen. Es mache das innere Glück kaputt.



Und wie steht sie zu Schönheits-OPs? - "Ich finde es okay, wenn Frauen etwas machen lassen, damit sie sich besser fühlen", sagt Burger. "Ich weiß nicht, wie es mir mit 50 geht, aber jetzt bin ich glücklich mit mir so wie ich bin. Aber natürlich achte ich auf mich."



Bei den "Rosenheim Cops" (dienstags, 19.25 Uhr, ZDF) schwebt Marisa Burger als "Miriam Stockl" gerade auf rosaroten Wolken. Dass ihre Filmfigur demnächst endlich auch mal die Liebe finden darf, macht der Schauspielerin großen Spaß. "Mein Filmpartner Andreas Kiendl und ich passen ja auch perfekt zusammen und haben die gleiche Vorstellung, wie wir unsere Affäre spielen wollen", erklärt sie. "Trotzdem bleibe ich dem Charakter meiner Rolle treu."



