Es gibt Hinweise darauf, dass Übergewicht auch mit versteckten Reaktionen auf Nahrungsmittel zusammenhängt. Mit einem medizinischen Selbsttest lassen sich solche Unverträglichkeiten aufspüren, um dann gezielt auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten.



Gerade jetzt, da der Sommer vor der Tür steht, möchten viele Menschen zu ihrer Strandfigur finden. Dennoch wollen sich beim Sport oder auch beim Abnehmen oftmals nicht die gewünschten Ergebnisse einstellen. Eine mögliche Ursache könnte eine nicht erkannte allergische Reaktion auf bestimmte Nahrungsmittel sein.



Ein medizinischer Selbsttest auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie er von MySelftest angeboten wird, kann wichtige Anhaltspunkte darüber liefern, welche Nahrungsmittel eine allergische Reaktion hervorrufen. Wichtig zu wissen ist, dass der Test nicht die unmittelbare Reaktion (wie etwa einen Hautausschlag) testet, sondern die verzögerte Reaktion, die den Körper oft unbemerkt beeinträchtigt. Man nennt diesen Nahrungsmittel-Allergietest auch IgG-Test, da er die IgG-Antikörper im Blut misst, die durch unterschiedliche Nahrungsmittel ausgelöst werden.



Das Interessante daran: Es gibt Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang zwischen verzögerten Nahrungsmittelallergien und Übergewichtigkeit besteht. Wer also die mittels Test ermittelten Nahrungsmittel weglässt, kann möglicherweise die berühmte "Mauer" beim Abnehmen gezielt durchbrechen. "Ich selbst habe innerhalb kurzer Zeit 7 kg verloren, nachdem ich einen Selbsttest gemacht hatte und anschliessend gezielt auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtete", sagt MySelftest-Gründer Andre Balzer. "Ich fand auch zu neuer körperlicher Leistungsfähigkeit und fühlte mich rundum energiegeladener", so der Schweizer. Diese Erfahrung brachte ihn schliesslich dazu, die Plattform MySelftest zu gründen, bei der Experten die besten medizinischen Selbsttests auswählen und anbieten.



Nachdem er selbst gute Erfahrungen mit medizinischen Selbsttests gemacht hatte, beschloss der Schweizer Andre Balzer 2016, Selbsttests online zu vertreiben - MySelftest war geboren. Kundinnen und Kunden bestellen den gewünschten Selbsttest ganz einfach online und schicken anschliessend ihre Probe kostenfrei an eines der MySelftest-Partnerlabore.



Das Besondere daran: Im Verbund mit zertifizierten Partnerlaboren, Ärzten, Ernährungsspezialisten und Leistungsdiagnostikern wählt bei MySelftest ein Kompetenzteam die jeweils besten Tests aus - für maximale Zuverlässigkeit und Selbstbestimmung. Mehr unter www.myselftest.de



